元TOKIOの松岡昌宏（49）が27日深夜放送のJ-WAVE「KENEDIX CROSSROADS」（金曜深夜0・30）に出演。いつ死ぬのか知りたいと主張した。

2月のマンスリーゲストとして出演した松岡。これまで人生の転機、分岐点などを話してきたが、今週は「これからのお話」だとし、パーソナリティーの松下奈緒は「松岡さんが考える“終わり”“これで終了だな”って思う時」を質問した。

松岡は「“お腹いっぱいになった”っていうのもあるし。あと“もうこれ以上生まれないな”って。“これ以上生まれないから、過去の良かった思い出を食いつぶして生きていくのは嫌だから、もうやめちゃおう”っていう」と回答。「でもたぶんそれは振り返ってるからこそかもしれない。その時に気に入ったことをやろうっていう。だから考えてないといえば考えてない。考えないようにしているかな。柔軟にいきたいから、いつでも準備はしとくんだけど、その時が来た時に、自分ができるかどうかのアンテナを張っておって、“オッケー行けますよ”っていうGOを出せるようにはしときたいなっていうのはある。一番大事なのはそこな気がする」と話した。

その上で「あとはいつ死ぬか分からない。これが分かっていたら楽なんだよ」と松岡。「ペース配分が分かるから。“あ、俺もう大丈夫だ”とか。（いつ死ぬかは）知りたいよねー」と笑った。

パーソナリティーの松下奈緒が「え、知りたいですか？」と驚くと、松岡は「知りたいよ。そしたらやりたいことしかやらないもん。合理的に生きる」とキッパリ。

松下が「でもやっぱり、人生分からない方が楽しい」と反論するも、松岡は「おもしろいんだろうね。（でも）知りたいね〜」としつつ「結局最後ファンタジーなことばっか考えて終わるっていう。そのへんが子供なのよ」と笑い飛ばした。