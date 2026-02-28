俳優としても活躍する音尾琢真（49）が、50歳を迎える3月にZeppツアー「Fiftieth street」を札幌、大阪、東京で開催する。

24年に行ったライブハウスツアー以来、約2年ぶりの“アーティスト音尾琢真”。「今回のツアータイトルは僕がつけさせてもらったのですが、人生は長い旅でもあるし、ひとつの“街”にも例えられる。今はその街の中の50番街、50番通りにいるんだと思っています。その様子を感じてもらえるようなライブにしたいです」と語った。

楽曲制作からステージ演出まで自らが手がける。今回は、4人組ブルース系ロックバンドという座組みを前提に6曲の新曲を制作。「新曲は、ゆっくりと空間を楽しみながら聴ける楽曲たちに仕上がっていると思います。ギターが大好きな私がギターを弾いて楽しんでいるところを見て、一緒に楽しんでください（笑い）」と呼びかけた。

◆「Takuma Otoo Zepp Tour2026 Fiftieth street」 3月8日札幌（Zepp Sapporo）、同20日大阪（Zepp Namba）、同22日東京（Zepp Haneda）で、すべて午後4時開場、同5時開演。全席指定9500円（税込）。詳細はクリエイティブオフィスキューのHPで。