美人クリエイター、ミニ丈ニットワンピから美脚際立つ「小顔でスタイル抜群」「透明感すごい」
【モデルプレス＝2026/02/28】人気クリエイターのえみ姉が2月26日、自身のInstagramを更新。ニットワンピース姿を公開した。
【写真】美人クリエイター「小顔でスタイル抜群」美脚全開ミニ丈ニットワンピ
◆えみ姉、春服ニットワンピ姿披露
えみ姉は「今日は珍しく外に出てランチしたんだ 」とつづり、ランチのショットを公開。「春服たくさん調達してます！」とも記し、アップのお団子ヘアスタイルで、ベージュと水色のニットミニワンピースにブーツを合わせた春服姿を披露している。
◆えみ姉の春服姿に反響
この投稿にファンからは「春服えみ姉素敵」「バブみ増してる」「透明感すごい」「小顔でスタイル抜群」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
