メ～テレ（名古屋テレビ）

名古屋の名鉄百貨店が28日に営業を終了し、71年余りの歴史に幕を下ろします。閉店を惜しむ買い物客で朝からにぎわっています。

「午前9時半すぎです。入口にはすでに多くの人で列ができています。最終日ということでスタッフから号外も配られています」（金城帆夏記者）

名鉄百貨店は1954年12月に名古屋駅前に開業、28日、71年余りの歴史に幕を下ろします。

営業最終日の28日も通常通り午前10時にオープンし、玄関前では店から感謝の意味を込めてガーベラが先着2000人に渡されました。

店内では最大8割引きの閉店セールが続いていて、帽子やジュエリーなどを真剣に選ぶ買い物客の姿が見られました。

「就職祝いで父に腕時計を買ってもらった思い出がある。感慨深い」（50代買い物客）「1日ずっといようと思って朝から来た。あすからないと思うと本当に残念。もっと営業してくれてもよかったと思う」（40代買い物客）

一方「近鉄パッセ」も、きょう営業最終日を迎え、朝から約100人が列をつくりました。

「10代の頃に洋服を見に来ていた。（当時）バイトをしていたので給料をもらった時に来ていた」（30代買い物客）「私の好きな洋服の種類が多いので毎回楽しくきていたが今回なくなると聞いてちょっと寂しい気持ち」（10代買い物客）

名鉄百貨店と近鉄パッセは午後7時に営業を終了します。