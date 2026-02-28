シンガー・ソングライターの岡本真夜（52）が27日深夜放送のフジテレビ「中山美穂―Thank You for the Memories」（深夜1・45）に出演。2024年に他界した中山美穂さん（享年54）との交流を回顧した。

24年12月に自宅で入浴中の不慮の事故で54歳で死去した中山美穂さん。1985年のデビュー以来、40年にわたる音楽活動の歩みをフジテレビに残る貴重な音楽番組のアーカイブ歌唱映像で振り返った。

岡本は1996年に楽曲「未来へのプレゼント」を提供したことがきっかけで中山さんと出会い、その後も親交を重ねていたという。「パリのおうちにも行かせていただいて」と中山さんがミュージシャンで作家の辻仁成と結婚していた当時、フランス・パリの自宅を訪れたこともあるとした。

「ほろ酔いの美穂さんが“真夜ちゃんピアノ弾いてよ”と」リクエストされたこともあったと言い、「私は緊張しながら『未来へのプレゼント』の伴奏をさせていただいて。横でワイン片手に歌ってくださったり」と振り返った。

「急に言われたので、緊張して震えてました。プライベートで震えながら弾いた」と笑ってみせた。「でもとってもチャーミングで、ほろ酔いで“歌って”って言われたんで、“はい”って」と懐かしんだ。