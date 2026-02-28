¡ã¤É¤¦¤»¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡ä¡ã¤¤¤Ä¤â¶ÛÄ¥¤·¤ÆµÙ¤Þ¤é¤Ê¤¤¡äÍýÍ³¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤ä¿¼¹ï¤ÊÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ú¤«¤¯¤ì¥È¥é¥¦¥Þ¡Û¤«¤â¡ÄÀìÌç²È¤¬²òÀâ
¡Ö¤¤¤Ä¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æµ¤¤¬µÙ¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Í¤ÎÈ¿±þ¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡£¤³¤¦¤·¤¿Æü¾ï¤Î¡ÈÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡É¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï»Ò¤É¤â»þÂå¤ä²áµî¤Î·Ð¸³¤Ç¼õ¤±¤¿¿´¤Î½ý¡á¡Ö¤«¤¯¤ì¥È¥é¥¦¥Þ¡×¤¬±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡¢¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¥È¥é¥¦¥Þ¥±¥¢ÀìÌç¡Ö¤³¤³¤í¤Î¤¨ÁêÃÌ¼¼¡×ÂåÉ½¤Ç¡¢¸øÇ§¿´Íý»Õ¤Î°æ¾åÍÛÊ¿¤µ¤ó¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤¬À¸¤¤Î¤Ó¤ë¤¿¤á¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡ÈÀ¸Â¸ÀïÎ¬¡É¤Î°ì¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£º£²ó°æ¾å¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¤«¤¯¤ì¥È¥é¥¦¥Þ¡¡À¸¤¤Å¤é¤µ¤Ï¤É¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢²æ¡¹¤Î¿´¤ËÂç¤¤Ê¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»Ä¤¹¡Öµ¡Ç½ÉÔÁ´²ÈÄí¡×¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤²ÈÄí¡Ä¡Öµ¡Ç½ÉÔÁ´²ÈÄí¡×¤È¤Ï¡©
²ÈÄí¤È¤Ï¡¢ËÜÍè¡¢°Â¿´¤·¤Æ¿´¤òµÙ¤á¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡£Èè¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Êµò¤ê½ê¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤±¤ì¤É¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î²ÈÄí¤¬¡¢ºÇ¤â¿´¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Öµ¡Ç½ÉÔÁ´²ÈÄí¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¡£
◼️²ÈÄíÆâ¤ÎÂÐÎ©¤äÁè¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤
◼️¿Æ¤¬´¶¾ðÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢ÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÕ¤á¤¿¤ê¡¢Ìµ»ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë
◼️»Ò¤É¤â¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¡¢°¦¾ð¤äÀ¤ÏÃ¤¬½½Ê¬¤ËÃí¤¬¤ì¤Ê¤¤¡Ê¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡Ë
◼️¿ÈÂÎÅª¤ÊË½ÎÏ¤ä¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤ë¿´ÍýÅªµÔÂÔ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë
◼️ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â¸ý¤Ë¤»¤º¡¢ÄÀÌÛ¤äÈÝÇ§¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¡Ö¸«¤Æ¸«¤Ì¥Õ¥ê¤ÎÊ¸²½¡×¤¬º¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë
¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç°é¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¿¤À¡ÖÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×À¸¤¤Î¤Ó¤ë½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤È¤Ï¡¢ËÜÍè¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ°Â¿´¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë³°¤ÇÈè¤ì¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö²È¤Ëµ¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤¨¤ë¾ì½ê¡£¤½¤ì¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²ÈÄí¤ÎÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Æ¤Ï¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤±¤ì¤É¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö°Â¿´¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¿Æ¡×¤¬¤à¤·¤í»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÉÔ°Â¤Î¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤³¤½¤¬¡¢°ìÈÖ¿À·Ð¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤¹»þ´Ö¤Ë
ºòÆü¤Ï¤ä¤µ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£Æü¤ÏÍýÍ³¤â¤Ê¤¯ÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤ë¤È¤¤ÏÂ©¶ì¤·¤¤¤Û¤É´³¾Ä¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂ¸ºß¤òËº¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÌµ´Ø¿´¨¡¨¡¡£
¡Ø¤«¤¯¤ì¥È¥é¥¦¥Þ - À¸¤¤Å¤é¤µ¤Ï¤É¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê¡ÊÃø¡§°æ¾åÍÛÊ¿¡¿¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¤½¤ó¤Ê¡¢°ì´ÓÀ¤Î¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤¬Æü¾ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢
¡Öº£Æü¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¡·ù¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡×
¡Ö¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ê¤éÅÜ¤é¤»¤º¤ËºÑ¤à¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¿Æ¤ÎÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¡¢Â²»¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤¤·¤°¤µ¤Ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¿È¤Î´¶³Ð¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤Î´é¿§°ì¤Ä¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Î²ÈÄíÆâ¤Î¶õµ¤¤¬·è¤Þ¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËèÆü¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö²È¡×¤Ï¡¢¿´¤âÂÎ¤âµÙ¤á¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Û¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Î²È¤¬¡¢µ¡Ç½ÉÔÁ´²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢²È¤Ë¤¤¤ë´Ö¤³¤½¤¬¡Ö°ìÈÖ¿À·Ð¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤¹»þ´Ö¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¤¤òÄ¥¤êµÍ¤á¡¢°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌýÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÂÎ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Î§¿À·Ð¤âÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö°Â¿´¡×¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡¢¡Ö·Ù²ü¡×¤È¡Ö°à½Ì¡×¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¶õµ¤¡£
»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¡Ö½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢À¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡£¤¿¤À¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë¡¢É¬»à¤ËÆü¡¹¤ò¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÉáÄÌ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Öµ¡Ç½ÉÔÁ´²ÈÄí¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤¢¤ë¡Ú½ý¤Îµ²±¡Û
¿©»ö¤ÏÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤âËèÆü³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¡£É½ÌÌ¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡Ö²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤ÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î²È¤Ë¤Ï¡¢¿´¤ÎµÙ¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ê¤ó¤Æ¤É¤³¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ê¤é¡¢°ìÈÖ°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Î²È¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤¬°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤¹¤ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£
»ä¼«¿È¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö·Á¤À¤±¤Î²ÈÂ²¡×¤ÎÃæ¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Äï¤Ë¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¤°¦¾ð¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Ê³Ø¤â½¬¤¤»ö¤â¡¢À¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤â¡¢²¿¤â¤«¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇºÇ½é¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤µ¤¨Í¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
Êì¤Îµ¡·ù¤¬°¤¤Æü¤Ï¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ»ä¤ËÅÜ¤ê¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë»ä¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡£¡Ö¤½¤Î´é¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼ê¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Äï¤¬Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤»Ò¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤ÆºÑ¤à¤Î¤Ë¡¢»ä¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤ó¤¿¤«¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤¹¡£Êì¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ä¤Ï¡Ö°·¤¤¤Å¤é¤¤»Ò¡×¡ÖÌäÂê¤Î¤¢¤ë»Ò¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤¬¤ÆÄï¤â¡¢Êì¤ÎÅÜ¤ê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë»ä¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡Âè¤ËÊì¤ÈÆ±¤¸ÌÜ¤ò¤·¤Æ»ä¤ò¸«²¼¤í¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
Ã¯¤â»ä¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ã¯¤âÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÄÀÌÛ¤òÁª¤Ó¡¢°ì¿Í¤Îà°¼Ôá¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼«Ê¬¤À¤±¤Ï°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤æ¤¬¤ó¤ÀÃá½ø¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÃ¯¤â»ä¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤À¤±¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤Ç¤â¤¿¤·¤«¤Ë¡¢»ä¤Î¿´¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÉáÄÌ¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿´¤ÎÀ¼¤ò²¡¤·»¦¤·¡¢¸«¤Æ¸«¤Ì¥Õ¥ê¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¿¤ÀÂÑ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤ò½¤Éü¤·¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤ì¤À¤±Êâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤â¡ÖÄï¤È¤Ï°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦Àþ°ú¤¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Æ¡¢¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢¤â¤¦¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ý¤Îµ²±¡Û²òÀâ¤È¡Ö¥¹¥±¡¼¥×¥´¡¼¥È¸½¾Ý¡×
¾Ò²ð¤·¤¿»ä¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¡ãµ¡Ç½ÉÔÁ´²ÈÄí¡ä¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë°ì¤Ä¤ÎÎã¤Ç¤¹¡£
µ¡Ç½ÉÔÁ´²ÈÄí¤Ï¡¢³°¤«¤é¤Ï¡ÖÉáÄÌ¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÆâÂ¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¿©»ö¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤â³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤âÆâÂ¦¤Ç¤Ï¡¢°Â¿´´¶¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÈÄí¤ÎÃæ¤Ç¡¢´¶¾ð¤Î¤Ï¤±¸ý¤Ë¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Û¤«¤Î²ÈÂ²¤Ï¤½¤ÎÌò³ä¤òÌÛÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃá½ø¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¿´Íý³Ø¤Ç¡Ö¥¹¥±¡¼¥×¥´¡¼¥È¸½¾Ý¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£²ÈÄíÆâ¤Î°ìÉô¤ËÌäÂê¤¬½¸Ãæ¤·¡¢Â¾¼Ô¤¬°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿´ÍýÅª¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¤¹¡£
Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿Â¦¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¼«Ê¬¤À¤±¤¬¡×¤È´¶¤¸¡¢¤½¤ÎÌä¤¤¤Ï¿´¤Î±üÄì¤ËÅÃ¤Î¤è¤¦¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¿Æ¤È¤Î´Ø·¸½¤Éü¤ò»î¤ß¤Æ¤â¡¢º¬ËÜÅª¤ÊÇ§¼±¤Î¥º¥ì¤Ï¾Ã¤¨¤º¡¢¤ä¤¬¤Æ¤¢¤¤é¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢³°¤«¤é¸«¤ë¤È¡Ö¤¤¤¤»Ò¡×¡ÖÍ¥ÅùÀ¸¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¶ÛÄ¥¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë´¶¾ð¤ò²¡¤·»¦¤·¡¢¶õµ¤¤òÆÉ¤ß¤¹¤®¡¢¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤â¼«Ê¬¼«¿È¤òÀÕ¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆ¬¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£± °¦¾ð¡á¡Ö½ý¤Ä¤¡¦¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤È¸í¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦
ËÜÍè¡¢°¦¾ð¤Ï¡¢°Â¿´¤ä¿®Íê¤ò°é¤à¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢²ÈÄí¤ÎÃæ¤Ç·«¤êÊÖ¤·½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÂÎ¸³¤¬Â³¤¯¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¼¡Âè¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬°¦¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤ËµÞ¤ËÊú¤¤·¤á¤é¤ì¤ë¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢ÅâÆÍ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ËÃ¼¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö°¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²æËý¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÄË¤ß¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¤æ¤¬¤ó¤À³Ø½¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
£² °Â¿´¤Ç¤¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë
°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¡á¤Þ¤¿½ý¤Ä¤¯¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý¤¬¶ËÃ¼¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¶á¤Å¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤°ÍÂ¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤â¿´¤ò³«¤±¤º¤Ë¸ÉÎ©¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶¯¤¤ÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡ÖÁê¼ê¤òÅÜ¤é¤»¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤¬Æ¬¤òÎ¥¤ì¤º¡¢¿´¤«¤é¿®¤¸¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
£³ Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö¿®¤¸¤ë¤³¤È¡×¤¬ÉÝ¤¤
¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÅÚÂæ¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤ÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤É¤¦¤»Î¢ÀÚ¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¤É¤¦¤»¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤¬¡¢¿´¤Î±ü¿¼¤¯¤Ëº¬¤òÄ¥¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¬°ã¤¦¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÊú¤¨¡¢¿¼¤¤¸ÉÆÈ¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
£´ ¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«¸ÊÈÝÄê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡Ö¼«Ê¬¤¬²æËý¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»×¤¤Â³¤±¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤ä¡¢¿´¤«¤é¤ÎÍßµá¤Ëµ¤¤Å¤¯ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¶ì¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬°¤¤¤«¤é¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«¿®¤ò¼º¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤òÊú¤¨¤Æ¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£