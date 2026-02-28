【70代、寂しさを埋める恋愛はダメ？】女癖の悪い夫が先立って10年、70代で彼氏ができた。大反対する子どもに、この寂しさは分からない＜第８話まんが＞【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年9月11日）********心身ともに健康なシニア世代が増える中、70代以降に人生を共に歩むパートナーと出会う人も。72歳の小林愛子さんは、10年前に夫に先立たれて現在はひとり暮らし。友人に勧められて行ったオープンカレッジで、73歳の徳田さんと出会います。徳田さんは3年前に妻を亡くしており、自分と似た境遇に親近感を覚えた愛子さん。物腰柔らかな彼に惹かれていき、お付き合いすることに。交際から3ヵ月が経った頃、徳田さんから同棲の提案が。隣市に住む娘には大反対、さらに徳田さんの息子からも交際をやめてほしいと言われ…

* * * * * * *

1話から読む

お父さんのときを思い出して

前話からの続き。

数日後、娘が顔を出してきました。

最近、私の様子が気になるのか、以前よりも頻繁にうちを訪れるようになっています。

いいように使われて終わるんじゃないの？↓↓↓

亡夫との関係は冷え切っていた

生前の夫は社長として会社を経営し、私たちは不自由のない暮らしをしていました。

けれど、夜の付き合いが多く、女性の影もどこかに感じていたのです。

結婚するかもなんて勘弁して↓↓↓

いい加減親離れしてよ

娘にシニアの恋愛を理解してもらうのは難しそうです。

娘を傷つけたり、心配させたりはしたくないけど、私も残りの自分の人生を大切にしたい......気持ちが揺れ動きます。

第９話へ続く。