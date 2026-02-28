83歳の保健学博士・石田良恵先生は、健康教室の講師の仕事や地方出張などを積極的にこなされています。そんな石田先生が、シニアの健康のためにおすすめするのが、誰でも気軽に取り組める「ボケない散歩」です。そこで今回は、石田先生の著書『ボケない散歩 83歳、健康を研究する教授の習慣』から抜粋し、再編集してお届けします。

【画像】ひざが痛い人の「太ももの前の筋肉」の鍛え方

歩きたいのはやまやま、でも歩けない

筋肉は歩く力。

筋肉は生きる力です。

太もも前の筋肉が強いとひざが安定して楽に歩けます。

「歩くのは体にいいって、わかっているんですけど……。でも、散歩はねぇ」

そんな言葉を、これまで何度も聞いてきました。

その理由を尋ねると、「めんどうくさい」「退屈」「体が動かない」「ひざや腰が痛い」「転ぶのが怖い」など、さまざまな答えが返ってきます。

確かに、周りの方々を見ていると、歩くことが大変そうだなと感じることがあります。私自身は、歩くことが自然なことになっていますが、それが「普通」ではない方も多いのだと、改めて気づかされます。

歩けない原因の多くは……

歩けない理由には、大きく分けて２つあると思います。１つは身体的な問題。ひざが痛い、腰が重い、足がもつれるなど。

もう１つは気持ちの問題。歩くのがめんどう、外に出るのがおっくう、転ぶのが怖い、どうせ歩いても変わらないなど。そんな気持ちが、体を動かし歩くことを遠ざけてしまいます。



『ボケない散歩 83歳、健康を研究する教授の習慣』（著：石田良恵／アスコム）

ただ、これだけははっきり伝えたいと思っています。

歩けない原因の多くは、足の筋肉量が少ないこと。筋肉があると、楽に足を前に出すことができる。ひざがガクガクすることがなくなる。転びそうになっても、踏ん張ることができる。とにかく、筋肉があると安心して歩けます。

そう言うと、「石田さんは若い頃から運動をしてきたから、私とは違うんですよ」と返してくる方もいます。でも、それは違います。筋肉は何歳からでも鍛えられるからです。

筋肉は年齢に関係なく発達する

実は、あなたが思っている以上に筋肉はすごい力を持っています。

心臓や肺、腎臓などの臓器は、年齢とともにどうしても衰えていきます。でも、筋肉だけは違う。鍛えれば、年齢に関係なく発達します。希望が持てる話だと思いませんか？

私が週に一度、筋トレやストレッチを指導している「貯筋サークル茗荷谷」の参加者の中には、足の筋肉が少なく、歩くとすぐに疲れてしまったり、ちょっとした段差でつまずいてしまったりする方もいました。

けれども、トレーニングを続けるうちに少しずつ筋肉がつき、いまでは何十分も歩けるようになったという方がたくさんいます（トレーニング方法は下の図解をご覧ください）。



ひざが痛い人の「太ももの前の筋肉」の鍛え方＜『ボケない散歩 83歳、健康を研究する教授の習慣』より＞

いきなり長距離を歩こうとしなくて大丈夫

問題は、気持ちの面で一歩を踏み出せずにいる方です。

でも、それは決して怠けているわけではありません。脳には、新しいことに対して自然とブレーキをかける性質があり、慣れていない行動には「やりたくない」「気が進まない」と感じてしまいます。これが、最初の一歩をなかなか踏み出せない原因です。

けれども、いざ歩いてみると「意外と歩けた」と感じることが多いものです。医学的な研究でも、こうした“できた”という小さな成功体験が、「自分にもできる」という感覚につながり、行動の継続や習慣化を促すことがわかっています。つまり、最初の一歩が、次の一歩を生み出すのです。

いきなり長距離を歩こうとしなくて大丈夫。まずは家の周りを１周するだけでも十分です。「歩けた」という体験を何度かくり返しているうちに、自然と歩く距離が延びていきますよ。

筋肉は歩く力。筋肉は生きる力。その力を、今から育てていきましょう。あなたの足は、まだまだ可能性を秘めているのです。

