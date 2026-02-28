第一線で活躍する方々は、どのように気分を盛り上げ、運を引きつけているのか。大切にしているゲン担ぎや、ルーティンを聞いてみました

めぐりあわせと積み重ね

石井ふく子（プロデューサー）

幸運になろうとか、そういうことは考えたことがないんです。だからゲン担ぎもない。日々の積み重ねで、結果が変わってくると思っていますから。

あえて言うならば、めぐりあわせを大切にしています。仕事相手に「この人と一緒にやるといいことがあるぞ」と思ってもらえることが大事。

でも、狙ってやってもうまくいきません。結局、打ち合わせを重ねていくなかで、お互いに信頼を醸成していくしかないように思います。毎回ひとつの仕事が終わったあとで、「またやりましょうね」とお互いに言い合えるのは、とても嬉しいことですね。

いしい・ふくこ

1926年東京生まれ。61年TBS入社。脚本家の橋田壽賀子さんとコンビを組み、『女たちの忠臣蔵』『渡る世間は鬼ばかり』などヒット作を生み出す。著書に『歳はトルもの、さっぱりと』（小社刊）ほか

バッテリィズ（お笑いコンビ）

笑顔を見て一日をスタート！（エース）

家を出る前に、鏡で自分の笑顔を見るようにしています。一日楽しく元気に過ごそうという意味もあるし、人間笑っている時が一番幸せやから、みんなを笑顔にしようと心がけるためにも毎日やっています！

これは、初めて飲食店のホールでバイトをした時、お客さんに気持ちよく帰ってもらいたくて始めた習慣です。生きていたらムカつくことやつらいことは山ほどあるけど、人の笑顔を見ると忘れられます。



ここ一番で勝負靴を（寺家）

妻が、「良い靴を履いていると良い場所に連れて行ってくれるらしいから、買っていいよ」と言ってくれたので、自分にとっては高価な21万円の靴を買いました。

以来、大事な舞台や収録の時に勝負靴として履いています。この靴で舞台に上がると、身が引き締まるんです。

買ったのは2024年のM-1グランプリ準々決勝の前でしたが、初めて決勝に進出し、準優勝。本当にすごい場所まで行けたと感じています。

バッテリィズ（エース／じけ）

ツッコミのエース、ボケの寺家によるお笑いコンビ。2017年結成。M-1グランプリ2024で準優勝。以降、テレビやラジオなどで活躍。日めくりカレンダー『まいにち、バッテリィズ！【日めくり】-エース語録31本直球勝負！-』が好評発売中

朝の日光浴で「生きている」を実感

春風亭小朝（落語家）

最近始めたルーティンは、朝、マッサージチェアに座って日光浴をすること。太陽の光が全身をめぐる様子をイメージしてから、何も考えずにボーッとします。

こういう時間はなかなか持てないので貴重です。一日の始まりを自覚し、生きていることを実感できるうえに、やる気も出る。「ああ、気持ちいい」と脳が感じることが大切だと思っています。

その後、腿を上げる体操をして、フットマッサージを。朝食は、酵素玄米にクルミと黒ごまと太白ごま油を入れたもの、味噌汁の具は生キクラゲです。朝食を変えてから体重が安定しました。

20年ほど前、100歳の方たちにインタビューする機会があり、そこでわかった皆さんの共通点は、(1) 風邪をひかないようにする、(2) 転ばないようにする、(3) お腹がすくまで食事をせず、食べる時は腹六分目、(4) 世間のことに関心を持つ、(5) 反省することはあっても後悔はしない。

これらが頭に残っていたので、自分もボチボチ始めようと思った次第です。

しゅんぷうてい・こあさ

1955年東京都生まれ。70年に15歳で春風亭柳朝に入門。80年に36人抜きで真打に昇進。日本武道館独演会等で落語の新たな歴史を切り拓く。2015年、芸術選奨文部科学大臣賞受賞。20年、紫綬褒章受章。『坂東玉三郎・春風亭小朝の越路吹雪物語』を水戸、宇都宮、伊勢崎、八王子で上演（撮影：岡本隆史）