好き・行ってみたい「渋谷の観光スポット」ランキング！ 2位「渋谷ヒカリエ」を抑えた1位は？【2026年調査】
美しい景観や豊かな文化に触れる旅は、凝り固まった感性を解きほぐし、明日への活力を与えてくれる大切なエッセンスとなります。定評のある人気エリアの中でも、特に「一度は訪れてみたい」と憧れを集める場所はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年2月17日、全国10〜70代の男女250人を対象に、観光スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き・行ってみたい「渋谷の観光スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「好きなお店がたくさん入っていてショッピング好きにはたまらない」（30代女性／千葉県）、「高層階からの景色を楽しめて、渋谷の街を一望できるから。ショッピングやグルメ、ミュージカル劇場（東急シアターオーブ）など多彩な楽しみ方ができるから」（20代男性／福井県）、「ショップが多いし、美味しい食べ物もたくさん売っているから」（30代女性／茨城県）といった声が集まりました。
回答者からは「雰囲気が好きだからです」（50代女性／富山県）、「明治神宮外苑、行ってみたいです。お参りもしたいし、パワースポット浴びたい」（50代女性／新潟県）、「新宿だけでなく日本でもトップクラスの有名な観光スポットだから」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：渋谷ヒカリエ／45票最新のトレンドを発信するショップやレストラン、劇場「東急シアターオーブ」などが集結した渋谷のランドマーク。洗練された大人の雰囲気が漂う空間は、都会らしいスマートな時間を過ごしたい層から絶大な支持を受けています。駅直結の利便性も高い人気を支えています。
1位：明治神宮／55票明治天皇と昭憲皇太后を祭る神社で、渋谷の喧騒（けんそう）を忘れさせる広大な鎮守の杜が広がります。初詣の参拝客数は日本一を誇り、都心とは思えない豊かな自然と荘厳な空気が魅力。国内外から多くの人が訪れる、日本を代表するパワースポットとして1位に輝きました。
