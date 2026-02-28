大谷翔平が中日OBの権藤氏と練習の合間に握手

1枚の写真が捉えた“勲章”がファンの心を捉えている。野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が27日、バンテリンドームで行われた中日との強化試合前にチーム練習に参加。グラウンドではOBと握手を交わすシーンもあり、そこで発見された右手の“勲章”に「陰で努力するタイプですから」とファンの称賛が飛び交っている。

この日、大谷は侍ジャパン合流後、初めてフリー打撃に臨み、28スイングで11本の柵越えを披露。新設されたばかりの「ホームランウイング」を軽々と越える打球を連発し、球場を沸かせた。強化試合にはNPBのレジェンドOBも数多く集結。なかには中日OBの権藤博氏の姿もあり、権藤氏はベンチ前で大谷とガッチリ握手を交わした。

大谷は左手にバットを2本持ち、右手のバッティンググローブを外して権藤氏と握手。その瞬間を捉えた写真を見たファンは、露わになった右手の“細部”に注目した。手のひらには血豆ができており、そこだけ“赤く”際立っている。

血豆を発見したファンはSNSで続々反応。「血マメができるほど振り込んでいるなんて、本当に努力の塊」「世界の大谷の努力の証である手」「やっぱかっこいいわ」「権藤博さんとの握手も胸アツ」などとコメントを寄せていた。

大谷や鈴木誠也外野手（カブス）らメジャーリーガーは名古屋での試合（27日、28日）に出場しないものの、チケットは両日ともに完売。連覇を目指すワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への注目が高まっている。（Full-Count編集部）