花澤香菜、体調不良でラジオ公開録音イベント開催中止 発熱の症状で「回復が見込めず」
声優の花澤香菜のスタッフが運営するX公式アカウントが、28日更新され、花澤の体調不良のため、3月1日に開催予定の「明治 presents 花澤香菜のひとりでできるかな？」公開録音イベント Vol.2について開催中止と発表された。
Xでは「3月1日（日）に開催予定でした「明治 presents 花澤香菜のひとりでできるかな？」公開録音イベント Vol.2につきまして、花澤香菜に発熱の症状があり、新型コロナ・インフルエンザの検査を行いどちらも「陰性」でしたが、体調回復が見込めず開催を中止させていただきます」と説明。
「開催を楽しみにお待ちいただいていたお客様には、ご迷惑、ご心配をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。いつも応援してくださっているファンの皆さま、ならびに仕事関係者の皆さまにも多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
同アカウントでは、きのう27日に「「明治 presents 花澤香菜のひとりでできるかな？」公開録音イベント Vol.2 開催中止検討のお知らせ」と題し、「3月1日（日）に開催予定の「明治 presents 花澤香菜のひとりでできるかな？」公開録音イベント Vol.2につきまして、本日未明より花澤香菜に発熱の症状があり、新型コロナ・インフルエンザの検査を行いました。現時点ではどちらも「陰性」という結果ではございました。明日の体調次第で改めて検査を行い、体調の回復が見込めない場合は開催を中止させていただきたくおもっております。最終的には、花澤香菜本人の体調回復の状況を確認したうえで明日2月28日(土)正午頃に改めて開催可否のご案内をさせていただきます」と報告していた。
