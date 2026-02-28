現在放送中のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）を契機として設立された「秀長さんプロジェクト推進協議会」と、西日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ西日本）、近畿日本鉄道株式会社（近鉄）の３者はこのほど、大和郡山市の観光誘客・地域活性化を目的として、ヘッドマークを装着した列車を運行すると発表した。

大和郡山市内には「豊臣兄弟！」の主人公で俳優・仲野太賀が演じる戦国武将・豊臣秀長が晩年を過ごした郡山城（現在は郡山城跡）をはじめ、菩提寺である春岳院、永慶寺、大納言塚、洞泉寺、源九郎稲荷神社など、秀長とつながりのある寺社仏閣など多くの見どころがある。同協議会は「ぜひ、この機会に、鉄道を利用して、大和郡山市にお越しいただき、歴史とゆかりのあるスポットをご体感ください」とＰＲした。

ヘッドマークデザイン（両社共通） は豊臣秀長や郡山城をモチーフにした「秀長さんプロジェクト推進協議会」のロゴマークとなっている。

▼各社の運行概要

（１）ＪＲ西日本 運行期間 ３月１０日（予定）から来年２月頃まで 運行区間：大和路線、大阪環状線、おおさか東線 対象列車：２２１系（８両・１編成）

（２）近鉄 運行期間：３月１０日から来年１月頃まで 運行区間：奈良線、京都線、橿原線など 対象列車：９０２０系（２両）および同車両と連結する車両

※車両運用や運行状況により、運転しない日がある。

▼その他

・ＪＲ郡山駅 ３月中旬から１２月頃まで、駅構内の階段の装飾を予定（期限は、予告なく変更する可能性あり）

・近鉄郡山駅 駅装飾を実施中（今年１２月頃まで。期限は予告なく変更する可能性あり）