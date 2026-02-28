フライパンで簡単！関東風桜餅の人気レシピ。白玉粉でもちもち、さらしあんのコツも
ひな祭りには、春色の桜餅をテーブルに。
小麦粉と白玉粉で作る江戸風の生地は、フライパンでクレープのように焼くだけ。薄紅色に染まった生地であんこを包み、桜の葉でくるりと巻けば、口に入れた瞬間、春の香りがふんわり広がります。
甘さと塩けのバランスがちょうどよく、家族みんなで楽しめる一品です。
『関東風桜餅（長命寺）』のレシピ
材料（10個分）
桜の葉の塩漬け……10枚
〈こしあん〉
さらしあん（下記参照）……150ɡ
グラニュー糖……200ɡ
白玉粉……10ɡ
小麦粉……50ɡ
〈A〉
グラニュー糖（上白糖でも可）……大さじ1
水……80ml
食紅……ごく少々
米油（なければサラダ油）……少々
さらしあんについて
さらしあんとは小豆をゆでて表皮を除き、 乾燥させて粉末にしたもの。水にさらして 砂糖と煮るだけで、気楽に手作りのあんこ が楽しめます。もちろん、市販のこしあん を使ってもOK。その場合は分量を300ɡ （1個30ɡ）にし、作り方（3）から同様に作っ てください。
下準備
桜の葉の塩漬けは表示どおりに塩抜きをし、堅い軸の先を切り落とす。
作り方
（1）こしあんを作る。ボールにさらしあんを入れ、たっぷりの水を注いで混ぜ、10分ほどおく。さらしあんが沈澱したら、上澄みの水をそっと流して捨てる。上澄みの水が透明になるまでこの作業を4回以上繰り返す。最後は、堅く絞った清潔なふきんを重ねたざるに流し入れ、こす。ふきんで包み、水けをぎゅっと絞る。
（2）口径約18cmの鍋に（1）を入れ、グラ ニュー糖を加えて中火にかけ、木べらで ときどき混ぜながら3〜4 分加熱する。グラニュー糖が溶けてあんこにつやが出たら、さらに4〜5分練り混ぜる。全体がもったりしたら火を止め、バットなどに移して平らにし、さます。このうち桜餅に使うのは400ɡ（1個40ɡ）※ 。
※余ったこしあんは、おしるこやあんバタートーストなどに。
（3）大きめのボールに白玉粉、水大さじ1を入れて混ぜ、10分以上おいて溶かす。〈A〉を加えて泡立て器で混ぜ、小麦粉をふるい入れ、よく混ぜる。
（4）食紅は湯、または水少々で溶かし、竹串の先にごく少量つけ、（3）に加えて混ぜる。生地が薄いピンク色になるまで同様に3〜4回加えて混ぜる。
（5）フライパンにペーパータオルでごく薄く米油を塗り、弱火にかける。（4）の生地を大さじ1ほど丸く流し入れ、スプーンの背で手前と奥に塗り広げるようにしてだ円形にする（ɡ・幅約7cm、 長さ約14cm）。生地の表面が完全に乾いたら、ひっくり返して10秒ほどさっと焼き、平たいざるなどに並べる。同様にして10枚焼く。
（6）こしあんは10等分にして、丸める。堅く絞った清潔なふきんの上に皮を縦長に置き、中央にこしあんをのせる。こしあんの上に皮の手前をかぶせ、ころがすようにして巻く。
桜の葉の表を上にしてかぶせ、くるりと包む。これを10個作る。
桃の節句には、手作りの桜餅でほっとひと息。春の香りと甘さをゆっくり楽しんでくだい。