フライパンで簡単！関東風桜餅の人気レシピ。白玉粉でもちもち、さらしあんのコツも

ひな祭りには、春色の桜餅をテーブルに。

小麦粉と白玉粉で作る江戸風の生地は、フライパンでクレープのように焼くだけ。薄紅色に染まった生地であんこを包み、桜の葉でくるりと巻けば、口に入れた瞬間、春の香りがふんわり広がります。

甘さと塩けのバランスがちょうどよく、家族みんなで楽しめる一品です。

『関東風桜餅（長命寺）』のレシピ

材料（10個分）

桜の葉の塩漬け……10枚

〈こしあん〉

さらしあん（下記参照）……150ɡ

グラニュー糖……200ɡ

白玉粉……10ɡ

小麦粉……50ɡ

〈A〉

グラニュー糖（上白糖でも可）……大さじ1

水……80ml

食紅……ごく少々

米油（なければサラダ油）……少々

さらしあんについて

さらしあんとは小豆をゆでて表皮を除き、 乾燥させて粉末にしたもの。水にさらして 砂糖と煮るだけで、気楽に手作りのあんこ が楽しめます。もちろん、市販のこしあん を使ってもOK。その場合は分量を300ɡ （1個30ɡ）にし、作り方（3）から同様に作っ てください。

下準備

桜の葉の塩漬けは表示どおりに塩抜きをし、堅い軸の先を切り落とす。

作り方

（1）こしあんを作る。ボールにさらしあんを入れ、たっぷりの水を注いで混ぜ、10分ほどおく。さらしあんが沈澱したら、上澄みの水をそっと流して捨てる。上澄みの水が透明になるまでこの作業を4回以上繰り返す。最後は、堅く絞った清潔なふきんを重ねたざるに流し入れ、こす。ふきんで包み、水けをぎゅっと絞る。

（2）口径約18cmの鍋に（1）を入れ、グラ ニュー糖を加えて中火にかけ、木べらで ときどき混ぜながら3〜4 分加熱する。グラニュー糖が溶けてあんこにつやが出たら、さらに4〜5分練り混ぜる。全体がもったりしたら火を止め、バットなどに移して平らにし、さます。このうち桜餅に使うのは400ɡ（1個40ɡ）※ 。

※余ったこしあんは、おしるこやあんバタートーストなどに。

（3）大きめのボールに白玉粉、水大さじ1を入れて混ぜ、10分以上おいて溶かす。〈A〉を加えて泡立て器で混ぜ、小麦粉をふるい入れ、よく混ぜる。

（4）食紅は湯、または水少々で溶かし、竹串の先にごく少量つけ、（3）に加えて混ぜる。生地が薄いピンク色になるまで同様に3〜4回加えて混ぜる。

（5）フライパンにペーパータオルでごく薄く米油を塗り、弱火にかける。（4）の生地を大さじ1ほど丸く流し入れ、スプーンの背で手前と奥に塗り広げるようにしてだ円形にする（ɡ・幅約7cm、 長さ約14cm）。生地の表面が完全に乾いたら、ひっくり返して10秒ほどさっと焼き、平たいざるなどに並べる。同様にして10枚焼く。

（6）こしあんは10等分にして、丸める。堅く絞った清潔なふきんの上に皮を縦長に置き、中央にこしあんをのせる。こしあんの上に皮の手前をかぶせ、ころがすようにして巻く。

桜の葉の表を上にしてかぶせ、くるりと包む。これを10個作る。

桃の節句には、手作りの桜餅でほっとひと息。春の香りと甘さをゆっくり楽しんでくだい。

（『オレンジページ』2026年3月2日号より）