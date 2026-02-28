LE SSERAFIMウンチェ、腰空きトップスから美ウエスト大胆披露「服どうなってるの？」「攻めてる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/28】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が2月27日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】19歳K-POP美女「攻めてる」美ウエスト披露
ウンチェは腰のサイド部分が大胆に開いたコーディネートから美しいウエストを披露。ニット帽に緩めのロングの巻き髪ヘアを合わせ、壮大な景色をバックにクールな表情を見せている。
この投稿にファンからは「攻めてる」「服どうなってるの？」「可愛さとセクシーさのギャップにやられた」「破壊力えぐい！」「完璧なスタイル」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ウンチェ、ハイレグボディースーツ披露
◆ウンチェの服装が話題
