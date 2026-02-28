山田花子「銀の盾で前髪チェック」13歳長男公開に反響「芸能人の家を感じる」「可愛い」
【モデルプレス＝2026/02/28】お笑いタレントの山田花子が2月27日、自身のブログを更新。身だしなみをチェックする長男の後ろ姿を公開した。
【写真】50歳女芸人「銀の盾で前髪チェック」13歳長男公開
山田は「お兄ちゃんは また銀の盾で前髪チェック オシャレ男子やね〜」とつづり、チャンネル登録者数10万人を超えた山田にYouTubeから贈られた通称「銀の盾」で前髪をチェックしている長男の後ろ姿を公開。前髪を気にする、13歳長男の中学生らしい一面を紹介している。
同投稿ではそのほか、愛犬と遊ぶ9歳の次男や、ラジオの収録で訪れた名古屋の写真などを見ることができる。
この投稿には「青春だ」「前髪はホントに大事」「銀の盾で前髪チェックはレベルが違う」「可愛い（笑）」「芸能人の家を感じる」「自分にもこういう頃あったなぁ」などといった声が寄せられている。
山田は、2010年にトランペット奏者の福島正紀氏と結婚し、2012年6月に長男、2016年5月に次男を出産した。（modelpress編集部）
