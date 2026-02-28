大学と企業が連携して実務に即した教育を行う「契約学科」について、新潟大学と食品宅配大手オイシックス・ラ・大地が、国内で初めて設置する方針を決めたことがわかった。

海外での事例を基に、政府が全国の大学や企業に設置を求めていたもので、２０２８年度に「フードテック」の学科を設ける。

新設する契約学科は、大学院の修士課程の２年間で、カリキュラムは共同で作成する。必要な事業費はオイシックスが負担し、経済産業省の補助金や新潟県への企業版ふるさと納税も活用する。

社会人を含め年間１０人程度の学生を受け入れ、新潟大の教員に加え、オイシックス幹部らも授業を行う。修了すれば、修士の学位も取得できる。学生は、協力企業から奨学金などの支援を受けられ、企業は専門知識を習得した学生を即戦力として採用できる。

オイシックスは国内最大規模の食品宅配会社で、通常は廃棄される食材を商品に再生させる加工技術など先端技術の導入を進めている。新たな学科では、ＡＩ（人工知能）を活用した食品分析や商品開発、販売戦略などの先端的なノウハウを授業に反映させる。新潟大は、新潟市中心部に専用の研究拠点を新設する。近隣の飲食店や食品工場と連携して学生は現場での実務も学ぶ。

フードテックは「フード（食品）」と「テクノロジー（科学技術）」を合わせた造語で、生産性の向上や環境負荷の低減に加え、食の多様化への対応を図る先端技術。新たなビジネスチャンスが見込まれ、高市政権が掲げる成長戦略でも、１７の戦略分野の一つに含まれている。

契約学科は、韓国や台湾で半導体などの分野で開設の実績があり、政府も昨年から設置に向けて企業や大学への呼びかけを本格化させていた。政府は、契約学科の新設を補助金などで後押しし、産業競争力の強化につなげたい考えだ。

オイシックスは、新潟でプロ野球イースタン・リーグ「オイシックス新潟アルビレックスＢＣ」を運営している。