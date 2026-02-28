レブロン・ジェームズが今季中にNBA歴代最多記録を塗り替えることが濃厚な2部門とは？

2月27日（現地時間26日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズは、敵地モーゲージ・マッチアップ・センターでフェニックス・サンズと対戦。6本の3ポイントシュートを沈めたルカ・ドンチッチがゲームハイの41得点8アシストに8リバウンド2スティールと爆発した。

もっとも、レイカーズは約26分間にわたってリードを許す劣勢。残り2分を切って5点を追う展開から、ジェイク・ラレイビアのフリースロー2本、オースティン・リーブスの長距離砲で残り1分で同点に追いつく。

その後サンズはセカンドチャンスからロイス・オニールがレイアップを決めて2点差をつけると、レイカーズもレブロン・ジェームズがオフェンシブ・リバウンドから加点し、再びタイスコアへ持ち込む。

だがサンズはボールムーブメントでレイカーズを翻弄し、最後はオニールが値千金の3ポイントを放り込んで勝負あり。レイカーズは25日のオーランド・マジック戦（109－110）に続いてサンズ戦も1ポゼッション差（110－113）で落としてしまい、3連敗となった。

なお、サンズ戦で15得点6リバウンド5アシストを残したレブロンは、キャリア23年目の今シーズンも平均33.4分21.5得点5.7リバウンド7.0アシスト1.1スティールを残している。

27日終了時点で、ウェスタン・カンファレンス6位にいるレイカーズ（34勝24敗）は、3月1日のゴールデンステイト・ウォリアーズ戦も含めて残り24試合。

レブロンが残りの24試合へフル出場できるかは微妙ながら、2つの部門でレギュラーシーズン通算記録のNBA歴代トップに立つことが濃厚。通算出場試合数で歴代2位のレブロン（1602試合）は、あと10試合に出場すれば、ロバート・パリッシュ（元ボストン・セルティックスほか／1611試合）を抜いて1位へ躍り出ることになる。

また、通算フィールドゴール成功数で歴代2位の1万5812本を記録する“キング”は、今後26本のショットを決めることができれば、カリーム・アブドゥル・ジャバー（元レイカーズほか／1万5837本）を超えて歴代トップに立つ。

今シーズンのレブロンは、1試合平均で16.3本のショットを放ち、8.1本を決めている（成功率49.8パーセント）ため、長期離脱を余儀なくされる大ケガに見舞われなければ、新たに2つの部門でNBA歴代最多記録を塗り替えることだろう。

【動画】レブロンがレイカーズ時代に見せたチェイスダウンブロック集





