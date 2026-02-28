既読スルーには意味がある？男性がLINEで距離感を試す瞬間
LINEでのやり取りは、恋愛の温度を映す鏡と言っても過言ではありません。男性は無意識のうちに、既読スルーをすることで相手の女性との距離を測ることがあります。それは駆け引きというより、自分の気持ちと女性の温度差を確認する作業に近いものです。
返信の“間”で反応を見ている
すぐに返せる内容でも、男性は返信まであえて少し時間を置くことがあります。女性がどう反応するか、自分の存在がどれくらい必要とされているかを探ろうとしているのでしょう。
適度な距離感を保とうとしている
男性は女性への好意が強いと、自然と文章が長くなる傾向が。そうなると「重たいと思われたくない」という気持ちも生じて、結果的に短文やスタンプで返信を済ませてしまうことがあります。これは適度な距離感を保とうとする意図が働いている証拠です。
会話を広げるか止めるかを選んでいる
質問を重ねるか、話題を終わらせるか。男性はやり取りの広がりで２人の関係の将来性を判断しようとします。積極的に続けるときは前向き、早めに締めるときは様子見のサインかもしれません。
男性にとってLINEは、女性への感情を直接ぶつける場でもあり、女性との距離感を微調整する場でもあります。既読スルーや返信内容の裏にある心理を読み取ることで、関係の現在地を確かめてみてください。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼ここが変わったら要注意。彼氏の「浮気を見破る」ポイント