せっかくの両想いが台無しに。男性の愛が冷める意外な「落とし穴」
「やっと両思いになれた♡」そう思った矢先、彼の態度が少しずつ変わってきた…。
そんな切ない経験をしたことはありませんか？
実は、恋愛感情が冷めてしまう大きな原因の１つが、「距離感の崩壊」。
毎日LINEをし合って、休日も一緒に…。そんな関係が続くと、男性の中で「仲良しの女友達」というイメージが定着してしまうことも。
ドキドキ感が失われた瞬間、恋愛感情も一緒に消えていってしまうんです。
期待と違うリアクションで、恋の温度が下がる!?
もう１つの落とし穴が、コミュニケーションの「ズレ」。
そんなちょっとした「ボタンのかけ違い」が男性の気持ちを大きく左右するんです。
恋愛感情をキープさせるためのポイント
ではどうすれば良いの？
まずは、「適度な距離感」を意識しましょう。
毎日会わなくても大丈夫で、会わない日を作ることで、次に会うときの「ドキドキ感」を演出するのです。
そして、彼の気持ちに寄り添ったリアクションを。
笑顔で返してほしい時には笑顔で、真剣に聞いてほしい時は真剣に。
男性の気持ちを読み取る努力をすることで、恋愛感情をキープさせていくのが大切ですよ。
