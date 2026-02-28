水をこまめに飲む人 vs のどが渇いてから飲む人、むくみにくいのはどっち？
夕方になると脚が重い、顔がぼんやりする。そんな“むくみ”の悩みは、多くの人が抱えています。対策としてよく聞くのが「こまめな水分補給」。一方で、「飲みすぎるとむくむのでは？」と心配する声もあります。では、水はこまめに飲むほうがいいのでしょうか？それとも、のどが渇いたタイミングで十分なのでしょうか？
こまめに飲むと“巡りを保ちやすい”
少量ずつ水を摂る人は、体内の巡りを一定に保ちやすいとされています。体が水分不足になる前に補うことで、滞りを防ぎやすくなります。
のどが渇いてから派は“感覚に合わせやすい”
一方で、自分の感覚を基準に飲む人は、必要以上に摂取しにくいというメリットがあります。体の声を目安にする方法です。
ただし、忙しいときは渇きを感じにくくなることもあり、気づいたときには不足しているケースもあります。
むくみにくい人は“量よりバランス”を意識している
むくみにくい人は、単純な量よりもバランスを見ています。塩分の摂取量、体の冷え、運動量など、水分以外の要素もむくみには関係しています。水だけに意識を向けるのではなく、生活全体で整えていることが特徴です。
こまめに飲むことも、のどが渇いてから飲むことも、どちらが絶対に正解というわけではありません。自分の生活リズムに合わせて、水分不足を防ぐことが大切です。量にとらわれすぎず、体の反応を観察することが、むくみにくい習慣につながります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※ 画像は生成AIで作成しています ※本記事は、水分補給や生活習慣に関する専門家の一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
