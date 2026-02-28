横から見た印象が変わる。１日１セット【体側を整えてくびれ感を引き出す】簡単エクササイズ
体重は大きく変わっていないのに、なぜか腰まわりがもたついて見える。そんな大人世代の悩みの原因は、脂肪よりも“体側の縮まり”にあるかもしれません。今回紹介するのは、体側を伸ばしながら縮める動きを繰り返す簡単エクササイズ【ウインドミル】。眠っていた腹横筋や腹斜筋を目覚めさせ、くびれ印象を自然に引き出していきます。
【STEP１】縦の軸をつくる
椅子に浅く腰掛け、骨盤を立てて背筋を伸ばします。両足は床にしっかりつけ、左右のウエストが同じ長さになるよう意識。まずは体を倒さず、体幹を安定させます。
【STEP２】体側を伸ばす
【STEP３】脇腹で引き上げる
伸ばした側の脇腹を使う意識で、ゆっくり体を起こします。そのまま反対側へ軽く倒し、縮める動きを加えます。左右10回を目安に、呼吸を止めず行いましょう。
▶︎効かせるコツ
深く倒そうとせず、“脇腹でコントロールする感覚”を優先しましょう。骨盤が傾くと刺激が分散しやすいため、座面に均等に体重を乗せたまま動くことが大切。伸ばす・縮めるを丁寧に行うことで、体側の筋肉が目覚めやすくなります。
体側が伸びやかになると、横から見た印象は自然に変わります。１日１セット、ぜひ習慣化してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はパーソナルトレーナーの一般的なトレーニング知見をもとに編集部にて再構成しています
