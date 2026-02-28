米メディア『ジ・アスレチック』は26日（日本時間27日）、「第7戦の後にある人生：ブルージェイズは2026年さらに強くなれるのか」と題した記事を掲載。ワールドシリーズでドジャースに敗れたブルージェイズの選手たちを取り上げた。

指揮官のジョン・シュナイダー監督はオフシーズンの間、夜中に目が覚めることが何度もあったという。

■「何度も第7戦の夢を見た」

『ジ・アスレチック』は、2025年のワールドシリーズでドジャースと対戦したブルージェイズを特集。選手たちの声を引用し、3勝4敗で敗戦が決まった瞬間のクラブハウスの様子を振り返っている。

ローテーションの柱としてフル回転したケビン・ゴーズマン投手は、「大の男たちが全員泣いている部屋にいたのは初めてだった。正直あんなに接戦で、自分たちの方が上手くプレーしていたと感じたからこそ、胸が張り裂ける思いだった。良くないかもしれないけれど、本当にそう感じたんだ。（第6戦でムーキー・ベッツ内野手に打たれた2点適時打は）これからもずっと考えると思う。あの場面でスプリットを投げていたら……どうなっていたかなって」と語ったそう。

主砲のブラディミール・ゲレーロJr.内野手は、「俺は最後にダグアウトを出た。現実と向き合いたかったから。負けを感じたかった」と話す。シュナイダー監督は「何度も第7戦の夢を見た。結果が変わることを期待して眠り続けようとした」と振り返る。敗戦の記憶がいつまでも癒えなかったようだ。

第7戦で大谷翔平投手から先制3ランを放ったボー・ビシェット内野手が去り、岡本和真内野手ら新たなメンバーを迎えた新生ブルージェイズ。同記事によると、過去65年間で「ワールドシリーズ第7戦に敗れた翌年に世界一になったチーム」は1つしかないという。カナダ唯一のメジャーリーグ球団は、再び世界最高峰の舞台へ戻って来られるか。