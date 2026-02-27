聞き逃しに要注意。男性が本命の女性にだけ使う「特別な言葉」
意中の男性の気持ちをいち早く確かめたいなら、男性の発言に注目してみましょう。
意外と男性は日常会話の中で好意のサインを送っているもの。
そこで今回は、男性が本命の女性にだけ使う「特別な言葉」を紹介します。
あなたの意見を聞きたがる
グループで会話している際、「〇〇さんは、どう思う？」「〇〇さんだったら、どうする？」などと男性からあなたの意見を求められることはありませんか？
男性は好きな人の言葉に“特別な価値”を見出すところがあり、たとえ他の女性が同じような意見を言っても、本命の女性の言葉により重きを置くところがあります。
共感してくれることや予定確認をしてくることが多い
「わかる、わかる！」と男性が示す共感のサインや、「今度の休日って、予定ある？」といったさり気ない予定確認も本命サインの可能性大。
実際、男性の多くが本命の女性に反射的に共感してしまうようで、自分と違う意見であっても、まず受け入れようとしてしまうのです。
また、予定を聞くのはデートに誘うきっかけを探っている可能性が高く、さらには彼氏の有無を探る婉曲的な質問である可能性もあります。
ただし、本命サインは状況や関係性によって変化することもあるので、男性の１つ１つの言葉に一喜一憂するのではなく、普段の態度や発言の変化にも注目してみてくださいね。
