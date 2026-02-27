「君を不安にさせないよ」男性の本命サインは“安心の作り方”に出る
恋は「少しの不安がスパイスになる」と言われることもあります。でも本気の男性は、わざと不安にさせるような行動をしません。本命サインは、ドキドキより“安心感”にあることを知っているからです。
急に距離を引かない
男性が親しみがあったのに急に冷たくなる、という態度を取らないのは、２人の関係を大切にしているからです。本命相手ほど、男性の距離の取り方は安定していきます。
曖昧な立場に置かない
あなたに「私たちどういう関係？」と迷わせないのは、男性が本気で向き合っている証拠です。本命相手には立ち位置をはっきりさせようとしますし、２人の交際を周囲にオープンにしようともします。
連絡を駆け引きに使わない
男性は本命女性に対して、わざと返信を遅らせるなどの駆け引きテクニックを使わないものです。それが信頼関係を育むことを望んでいるからこそ。本命相手ほど、素直なやり取りになります。
男性は本気の恋に落ちると、相手の女性の不安を煽るようなことをしません。距離を安定させ、立場を曖昧にせず、駆け引きをしないといった姿勢が続いているなら、その男性はあなたを本命視していることでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
