「睡眠は後回し」になっていない？40代女性のダイエット停滞の原因は“寝不足”かも
「運動もしているし、食事も気をつけているのに痩せない」と話してくれたのは、販売職として働くHさん（49歳）。夜ご飯は軽めに済ませ、週３回のウォーキングも継続。周囲から見れば“ちゃんと努力している人”です。それでも体型は思うように変わらず、停滞感が続いていたといいます。
そして、よく話を聞くと、就寝は毎晩１時過ぎとのこと。動画を見たり、スマホを触ったりしているうちに時間が過ぎてしまう生活が続いていました。「寝不足くらい大したことない」と思っていたのです。
睡眠不足は“食欲”を強めやすい
睡眠が不足すると、食欲を高めるホルモンが増え、満腹を感じにくくなることがあります。とくに40代以降はホルモンバランスが変化しやすい時期。影響を受けやすい状態にあります。
回復できない体は、変わりにくい
睡眠は単なる休息ではなく、体を回復させる時間。筋肉の修復やホルモン分泌の調整など、ダイエットにとっても土台となる働きを担っています。
寝不足が続くと疲労が抜けきらない状態が慢性化し、体はストレスに備えてエネルギーを溜め込みやすくなります。運動しているのに痩せない背景には、こうした回復不足が関係しているケースも少なくありません。
大人世代は回復できる体をつくることが重要
40代・50代のダイエットでは、まず回復できる体をつくることが重要です。就寝時間を30分早めるだけでも、体内リズムは安定しやすくなります。寝る前のスマホ時間を減らし、湯船に浸かって体温を整えてから布団に入る。それだけでも眠りの質は変わります。
ダイエットの停滞感を覚えたら、食事や運動を増やす前に、まず眠れているかどうかを見直すこと。その視点を持つことが、大人世代のダイエットを前進させる鍵になるかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：中村チエ（薬剤師）＞ ※プライバシーに配慮して、画像は生成AIで作成しています
