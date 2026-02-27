確実に「遊び目的」。男性が平気で“どうでもいい女性”にすること
気になる男性といい感じの雰囲気になっていたとしても、男性からすれば「遊び」というケースもあるでしょう。
そこで今回は、男性が平気で“どうでもいい女性”にすることを紹介します。
連絡やお願いごとスルーする
男性は本命の女性からの連絡があったり、お願いごとをされたりした時にスルーするようなことはまずしません。
好きな女性の期待に応えようと、自分のできることを精一杯しようとするものです。
約束を忘れていたり、ドタキャンしたりする
男性は基本的に本命女性との約束を忘れることはありませんし、ましてやドタキャンなんてしないもの。
なので、約束をすっぽかされたり、何度もドタキャンしたりされるなら、「彼女との関係は遊び」と割り切っている可能性が高いです。
もちろん本気でもドタキャンされてしまうケースはありますが、その場合は男性の方から「この日に変更してもらえないな？」「今度ご馳走するから」など、必ず埋め合わせをしようとするでしょう。
家族や友だちに紹介しようとしない
男性は本命の女性との交際は周囲にオープンにしようとするもので、男性の方から積極的に家族や友だちに紹介しようとするもの。
その一方で、遊び目的で付き合っている女性のことを家族や友だちに紹介するようなことはありません。
気になる男性の行動が今回紹介した行動と当てはまるなら、男性は遊び目的である可能性が高いので、このまま関係を続けていくべきか早々に判断してくださいね。
🌼私に本気じゃなかったんだ…。男性がしがちな「まさかの脈なし行動」とは