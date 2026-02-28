元ＡＫＢ４８で俳優の前田敦子（３４）が２８日、都内で行われた１４年ぶりの写真集「Ｂｅｓｔｅ」（講談社）の発売記念会見を行った。

３０代の大人をテーマに初めて訪れたオーストリアのウィーンで撮影。過去の作品にない大胆な露出カットで、撮影スタッフからは「撮影現場で、いい脱ぎっぷりで潔かった」と告げられると前田は「うれしい」と一言。「脱ぎっぷりに関しては着替えるのは１０代から、たくさんの人前で、着替えるのが当たり前だったし、根付いているのもあるんだなと。人前で肌を出すみたいなことは、すごい楽しくって」と笑顔で振り返った。

今作については「本当に最後。私は決めたらブレない。最後の最後です」と今作がラスト写真集であることを強調。１万枚以上の写真から厳選したものチョイスしたといい「世の中的にＳＮＳが主流になっている。ＳＮＳで見せてない姿を見せたらいいなと。今までやってこなかった姿をやってみたいなと思った」と写真集にかける思いを明かした。

ウィーンの街並には感激したといい「すっごいすてきな街でしたね。夜の時間が世界観が変わるのでぜひともデートに行ってほしいです。私は男性と歩いてみたいなってすっごい、妄想しながら、過ごしていました。デートしたいなって」と笑顔をこぼした。

昨年、芸能生活２０周年を迎え、ここまでを振り返り「ガムシャラだった２０年だなって。一瞬だった。ほとんど覚えてなくて、ここから２０年はちゃんと自分の中に刻みながら、記憶に残しながら一つ一つをかみしめていけたら」とこれまでの活動を励みに今後の飛躍をと意気込んだ。