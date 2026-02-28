前田敦子、写真集撮影で訪れたウィーンで“妄想”「男性と歩いてみたいなって…」
AKB48の1期生メンバーとしてデビューし、昨年芸能活動20周年を迎えた俳優・前田敦子が28日、都内で行われた『前田敦子写真集 Beste』（ベステ／講談社）発売記念会見に登壇した。撮影で初めて訪れたオーストリア・ウィーンで“妄想”したことを明かした
【写真】過去最大の露出！お気に入りカットを紹介する前田敦子
本作は、AKB48の“絶対的センター”として一時代を築き、現在は俳優として活動する前田が「これが最後」と語るメモリアル写真集。撮影は中欧オーストリア・ウィーンで行われ、全編撮り下ろし。30代女性の“大人の恋”をテーマに、「こんな恋がしてみたい」と思えるような、心を寄せる相手と2人きりで過ごす親密で繊細な世界観を表現している。
撮影が行われたウィーンについて「すっごいすてきな街でしたね」と興奮気味に語った前田。「夜の時間が私はすごく好きで、全然色が変わるんですよ。世界観が変わる街だなと思っていて」とその理由を明かし、「ぜひとものデートに行ってほしいです、皆さん。私は男性と歩いてみたいなってすっごい妄想しながら過ごしてました」と“妄想”を告白。「『男性と歩いてみたい』『デートしたいな』ってずっと言って撮影してました（笑）」と意外な一面を明かした。
