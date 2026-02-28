お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が27日、自身のアメブロを更新。長女・こうめちゃんの幼稚園の参観日に出席し、娘の著しい成長に涙したことを明かした。

「こうめちゃんの参観日！」と切り出した小原は、屋外での「外学び」の様子を見守った後、最後に行われた子供たちによる合唱について報告。「あんなにちっこかった子供たちが、堂々と保護者にむけて英語で熱唱してくれる姿に、我慢しようと思ってたけど、我慢できるわけもなく、ぐすんぐすんと泣いてしまいました」と、溢れる涙を止められなかった様子をつづった。

続けて、「屋外だったから、たまたま年少さんたちも年長さんたちの歌声を聞き入っていました。曲がおわると年少さんたち拍手喝采。まさか年少さんたちが背後で聞いているとは知らず、年長さんたちは振り返って驚いていましたが、お兄さん、お姉さんらしい誇らしげな顔をしていました」と、こうめちゃんは園の最年長としての頼もしい一面を見せたことを明かした。

そして「ここでの最年長の生活も終わってしまいます！（次からは、また最年少に！）最後までみんな元気に楽しく過ごせますように!!」と、残り少ない幼稚園生活への願いを込めてつづった。

この投稿に読者からは「卒園式まで後わずか、こうめちゃん楽しくすごしてね」「卒園式は…バスタオルですね」「園児の歌は、たまりませんね」などのコメントが寄せられている。