プレＤＣの多様な企画を発表した横山事務局長（左）と矢野支社長＝２７日、三溪園

横浜市で来年開かれる国際園芸博覧会（園芸博）に合わせたＪＲ旅客６社の大型観光企画「神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）」を前に、ＪＲ東日本横浜支社などは２７日、事前イベントを今春開催すると発表した。約４０の催しを通じ、神奈川県内の観光地を全国に発信する。

ＤＣは「旅のぜんぶがここにある。」を掲げ、県と横浜市、観光協会など６１団体の推進協議会が来春、全国展開し、数十億円〜数百億円の経済効果を期待する。県内開催は１８年ぶり２度目で、今回は１年前の「プレＤＣ」と位置付け、４〜６月に県全域で行う。

目玉の一つは、三溪園（横浜市中区）の重要文化財「臨春閣」の特別公開（４月２９日〜５月１０日）。実業家の原三溪が大阪から移築した数寄屋造りで、狩野派絵師のふすま絵などが特徴だ。湯河原町では、伝統行事「湯かけまつり」の体験会が４月１８日に行われる。

鉄道関連では、県内の名産品を味わえる団体臨時列車「まんぷくトレイン神奈川」を５月１６日、大宮（埼玉県）─根府川（小田原市）─横浜間で運行。鉄道事業者１２社局が連携したデジタルスタンプラリーもプレＤＣ期間中に開催する。

三溪園で開かれたプレＤＣの発表会で、推進協の横山弘事務局長は「将来にわたる観光発展のきっかけにしたい」とあいさつ。ＪＲ横浜支社の矢野精一支社長は「全国から園芸博や県内各地に来てもらえるよう発信したい」と述べた。