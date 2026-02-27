【射手座】週間タロット占い《来週：2026年3月2日〜3月8日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月2日〜3月8日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年2月23日〜3月1日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自分の考えを伝えていくでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分のコンプレックスなどを感じやすい時ですが、それに負けずに立ち向かっていこうとするでしょう。仕事や公の場では自分の意見をしっかり伝えていきます。それが時々周囲の人達への圧になることもあるようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手を掴んでいく勢いがあります。周囲の人達に迷惑をかけてしまうこともあるかも知れません。ジメジメするより好きを明るさで押し切っていきましょう。シングルの方は、広い世界で活躍する人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの事を誰の視界にも入れたくないです。
｜時期｜
3月2日 一区切り ／ 3月5日 仲間が減ってしまう
｜ラッキーアイテム｜
お家の中
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞