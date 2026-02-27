【射手座】週間タロット占い《来週：2026年3月2日〜3月8日》の総合運＆恋愛運

写真拡大 (全2枚)


来週（2026年3月2日〜3月8日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

🌼【今週の12星座占い】2026年2月23日〜3月1日｜総合運＆恋愛運TOP３

『自分の考えを伝えていくでしょう』


｜総合運｜　★★☆☆☆


自分のコンプレックスなどを感じやすい時ですが、それに負けずに立ち向かっていこうとするでしょう。仕事や公の場では自分の意見をしっかり伝えていきます。それが時々周囲の人達への圧になることもあるようです。

｜恋愛運｜　★★☆☆☆


相手を掴んでいく勢いがあります。周囲の人達に迷惑をかけてしまうこともあるかも知れません。ジメジメするより好きを明るさで押し切っていきましょう。シングルの方は、広い世界で活躍する人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの事を誰の視界にも入れたくないです。

｜時期｜


3月2日　一区切り　／　3月5日　仲間が減ってしまう

｜ラッキーアイテム｜


お家の中

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞