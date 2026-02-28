『名探偵プリキュア！』第5話「名探偵の大ピンチ！」、2人に依頼がやってくるも気持ちはちぐはぐ
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第5話「名探偵の大ピンチ！」が、あす3月1日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】別々の依頼を受けるあんなとみくる 第5話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
■第5話「名探偵の大ピンチ！」あらすじ
新学期が始まり、中学2年生になったみくる（声：本渡）を送り出したあんな（声：千賀）だったが、雨が降りそうな空模様を見て、傘を届けにいこうとすると、いっしょに新しいプリキットも渡してほしい、とジェット先輩から頼まれる。
校舎のそばまでやってきたものの、みくるが同級生と仲良くしている様子を見て引き返そうとしたあんなは、通りかかった大学生の北村真理子とぶつかってしまう。真理子の妹・恵子はみくると同じまことみらい学園の高等部に通っていて、ロンドンに留学しているはずなのだが、なぜか街で見かけたという話をよく聞き、真理子も今朝、恵子にそっくりな人物を見たばかりだった。
真理子の話を聞いて「解決してみせます！」と申し出たあんなは、プリキットグロスを使って高校生の姿に変装し、一人で高等部にもぐりこむ。一方、みくるも学園の理事長に呼び出され、高等部で起きている幽霊さわぎを解決してほしい、と依頼される。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
【動画】別々の依頼を受けるあんなとみくる 第5話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
新学期が始まり、中学2年生になったみくる（声：本渡）を送り出したあんな（声：千賀）だったが、雨が降りそうな空模様を見て、傘を届けにいこうとすると、いっしょに新しいプリキットも渡してほしい、とジェット先輩から頼まれる。
校舎のそばまでやってきたものの、みくるが同級生と仲良くしている様子を見て引き返そうとしたあんなは、通りかかった大学生の北村真理子とぶつかってしまう。真理子の妹・恵子はみくると同じまことみらい学園の高等部に通っていて、ロンドンに留学しているはずなのだが、なぜか街で見かけたという話をよく聞き、真理子も今朝、恵子にそっくりな人物を見たばかりだった。
真理子の話を聞いて「解決してみせます！」と申し出たあんなは、プリキットグロスを使って高校生の姿に変装し、一人で高等部にもぐりこむ。一方、みくるも学園の理事長に呼び出され、高等部で起きている幽霊さわぎを解決してほしい、と依頼される。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。