『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』第3話「キキとコト」、新たな宇宙刑事ギャバン・ルミナスが立ち上がる！
長田光平が主演を務める、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第3話「キキとコト」が、あす3月1日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】怜慈はエモルギーネガティブ波動を追って別の多元地球へ 第3話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
銀河連邦警察捜査官の弩城怜慈は、宇宙で1人だけ《宇宙刑事ギャバン》を名乗ることができるギャバン・インフィニティだが、窓際部署である資料課にいる。その真の目的は次元を超えてエモルギー犯罪を捜査すること。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜が演じる。
■第3話「キキとコト」あらすじ
新たなエモルギーネガティブ波動を追って多元地球Ι5109へ向かった怜慈（長田）は、銀河連邦警察鑑識課に所属する祝喜輝（角）と高鳴寿（谷田ラナ）コンビと一緒に人間が泡になってしまうエモルギア事案の捜査を開始する。
事件の真相を突き止めようとする3人に新たなエモンズが襲い掛かり、喜輝はギャバン・ルミナスに蒸着した！
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】怜慈はエモルギーネガティブ波動を追って別の多元地球へ 第3話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜が演じる。
■第3話「キキとコト」あらすじ
新たなエモルギーネガティブ波動を追って多元地球Ι5109へ向かった怜慈（長田）は、銀河連邦警察鑑識課に所属する祝喜輝（角）と高鳴寿（谷田ラナ）コンビと一緒に人間が泡になってしまうエモルギア事案の捜査を開始する。
事件の真相を突き止めようとする3人に新たなエモンズが襲い掛かり、喜輝はギャバン・ルミナスに蒸着した！
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。