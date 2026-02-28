薬丸裕英、還暦パーティに豪華な面々が集結！
タレントの千秋が25日にインスタグラムを更新。薬丸裕英の還暦パーティの模様を公開した。
【写真】大御所タレントや元モー娘。メンバーも並ぶ豪華集合ショット（ほか7枚）
千秋が「ヤッくんの還暦partyでした」と投稿したのは19日に60歳の誕生日を迎えた薬丸の還暦パーティの模様を記録したオフショット。複数公開されている写真には中山秀征、ピーターこと池畑慎之介、杉浦太陽＆辻希美夫妻、魔裟斗らが薬丸を囲む集合ショットや松嶋尚美と千秋、薬丸が並んだ4ショットなどが収められている。
投稿の中で千秋は「私が小学生の時からTVに出ていて、今もずーっと活躍していて、家族がみんな仲良くて、お友達や仲間に囲まれて、私にも娘にもいつも優しくしてくれて、集まった人みんなが楽しそうでずっと笑ってて、それがヤッくんで、とにかくヤッくんは凄い」とコメントしている。
■千秋（ちあき）
10月26日生まれ。千葉県出身。1991年にオーディション番組への出演をきっかけに芸能界デビュー。翌年10月スタートの『ウゴウゴルーガ』（フジテレビ系）に出演。同番組内のアニメ「ノンタンといっしょ」では、ノンタンの声優と主題歌を務めた。また1995年にはバラエティ番組『ウッチャンウリウリ!ナンチャンナリナリ!!』（日本テレビ系）内の企画で音楽ユニット「ポケットビスケッツ」を結成。ボーカルを担当し、数多くのヒット曲を世に送り出した。
引用：「千秋」インスタグラム（@chiaki77777）
