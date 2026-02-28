『仮面ライダーゼッツ』第24話「壊れる」、冷徹なエージェントになった莫がねむと出会うため奔走
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第24話「壊れる」が、あす3月1日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】夢も人も次々壊れていく 第24話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第24話「壊れる」あらすじ
冷徹なエージェント、コードナンバー：セブンとなった莫（今井）は美浪（八木美樹）らの制止を振り切り、「Find Nem.」という自らのミッション遂行へ動き出す。
夢から覚めたねむ（堀口真帆）と出会うため奔走する莫だが、そんな中ザ・レディ（美村里江）がナイトメアを操りCODE本部を襲撃。さらにスリー（玉城裕規）が現れ、ロードスリーに擬装して…！！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】夢も人も次々壊れていく 第24話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
冷徹なエージェント、コードナンバー：セブンとなった莫（今井）は美浪（八木美樹）らの制止を振り切り、「Find Nem.」という自らのミッション遂行へ動き出す。
夢から覚めたねむ（堀口真帆）と出会うため奔走する莫だが、そんな中ザ・レディ（美村里江）がナイトメアを操りCODE本部を襲撃。さらにスリー（玉城裕規）が現れ、ロードスリーに擬装して…！！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。