奥平大兼、連ドラ初主演！ 『税金で買った本』今夏スタート 図書館お仕事マンガを実写化
奥平大兼が主演するドラマ『税金で買った本』が、NHK総合にて今夏より毎週月〜木曜22時45分に放送されることが決まった。奥平は連続ドラマ初主演。
【写真】奥平大兼「普段は見せない姿を撮っていただきました」 初のオフィシャルカレンダー、12.15発売
同名漫画（原作：ずいの、漫画：系山冏）を実写化する本作は、図書館を舞台にしたヒューマンコメディー。
ヤンキー高校生・石平紀一（奥平）は、ふとしたことから10年ぶりに、とある図書館を訪れる。そこでは個性的な職員たちが、利用者のために日々奮闘していた。図書館でのアルバイトを始めた石平は、誰もが本と出合い、知る喜びを味わえるようにするためのさまざまなルールや仕事があることを知っていく。図書館での多くの出会いが、どこか満たされない気持ちでいた石平を少しずつ変えていく…。
奥平が演じる主人公の石平紀一は、ケンカの強いヤンキー高校生ではあるが、根は素直で好奇心旺盛な性格。知りたいことは納得がいくまで人に聞いたり、調べたりしないとモヤモヤしてしまうタイプ。
奥平は「去年の夜ドラに引き続き、今年も夜ドラに参加することができて光栄です。今回の『税金で買った本』は図書館が舞台になっており、静かな空間の中に、驚くほど個性豊かで魅力的なキャラクターたちが息づいています。僕が演じる石平紀一という人物を通して、本が持つ力や図書館という場所の奥深さを、見てくださる方々の心に届けられたらなと思います。ふとした瞬間にハッとさせられる言葉や、温かい気持ちになれるお話がたくさん詰まっています。ぜひ、ドラマの完成を楽しみにしていてください」とコメントした。
夜ドラ『税金で買った本』は、NHK総合にて2026年夏より毎週月〜木曜22時45分放送（全32話）。
