Novel Core¡¢¡ãPERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦Ë½§PIT¸ø±é¤Ç¡È¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼·¿¥¨¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É »î¹Ô
Novel Core¤¬¡¢2026Ç¯4·î¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãPERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤È¤Ê¤ëË½§PIT¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸ø±é¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ë½§PIT¸ø±é¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÆü¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¾¡¼¥ó / ¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¾¡¼¥ó¡¢¥·¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»ØÄêÀÊ¥¨¥ê¥¢¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤È»Ò¶¡¤¬¶¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Íè¾ì¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¨¥ê¥¢¹½À®¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
Novel Core¤Ï¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¹½À®¤ò¡È¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òµöÍÆ¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤Íè¤·¡¢±Û¶¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡Ô¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¡¦¥Õ¥í¥¢¹½ÁÛ¡Õ¤Î½é´üÃÊ³¬¡É¤ÈÉ½¸½¡£¸å¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¯¥é¥¹¡¢¥É¡¼¥à¥¯¥é¥¹¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤ë¥¨¥ê¥¢¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡Ê¥Õ¥í¥¢¤Î¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼²½¡Ë¤ò¡¢º£²ó¤ÎË½§PIT¸ø±é¤«¤é»î¸³Åª¤Ë¹Ô¤¦¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯1·î14Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼4ºîÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù¤ò·È¤¨¤¿ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ï¥¦¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦THE WILL RABBITS¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±Ç¯4·î¤è¤ê6ÅÔ»Ô7¸ø±é¤ò½ä¤ë·Á¤Ç³«ºÅ¡£
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëË½§PIT¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢3·î2Æü(·î)10:00¤è¤êNovel Core Official Fan Club¡ÖCORE HOUSE¡×²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Àè¹Ô¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓSNS¤Ë¤Æ¡£
¢£¡ãPERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026 -FINAL-¡ä
2026Ç¯6·î26Æü(¶â) Åìµþ¡¦Ë½§PIT
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» : ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó
03-3499-6669 (·î¡¦¿å¡¦¶â 12:00 ~ 16:00)
¢¨³«¾ì / ³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¿»ØÄêÀÊ
°ìÈÌ¡§\7,800 (ÀÇ¹þ)
³Ø³ä¡§\6,800 (ÀÇ¹þ)
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ
¡CORE HOUSEÀè¹Ô (ÃêÁª)
¡¡¼õÉÕ´ü´Ö¡§3/2(·î) 10:00 ~ 3/8(Æü) 23:59
¡¡Novel Core Official Fan Club ¡ÈCOREHOUSE¡É
¡¡https://bmsg.shop/pages/novelcore-fc-members
¡¡
¢B-TownÀè¹Ô (ÃêÁª) ¢¨Architect / Resident Î¾¥³¡¼¥¹ÂÐ¾Ý
¡¡¼õÉÕ´ü´Ö¡§3/13(¶â) 10:00 ~ 3/15(Æü) 23:59
¡¡BMSG¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó ¡ÈB-Town¡É:
¡¡https://bmsg.shop/pages/b-town
£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô (ÀèÃå)
¡¡¼õÉÕ´ü´Ö¡§3/20(¶â¡¦½Ë) 10:00 ~ 4/22(¿å) 23:59
¡¡https://eplus.jp/novelcore/
¤°ìÈÌÈ¯Çä
¡¡4/29(¿å¡¦½Ë) 10:00¡Á
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à
¢¨¹ØÆþËç¿ôÀ©¸Â : ¤ª°ì¿ÍÍÍ 1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÆþ¾ì¤ÏÀ°ÍýÈÖ¹æ½ç¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Æþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¢¨³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ßÆþ¾ì»þ¤Ë³ØÀ¸¾Ú¤ÎÄó¼¨¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï±ÇÁü¼ýÏ¿¤ª¤è¤Ó¼Ì¿¿»£±ÆÍÑ¤Î¥«¥á¥é¤¬²ñ¾ìÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢¤´Íè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¤Ë±Ç¤ê¤³¤à¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿¤Ï¾¦ÉÊ²½¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÅù¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¸ø±éÃæ¤Ë¤ª¤±¤ë¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡¦²ø²æÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï³Æ¼«¤ÎÀÕÇ¤¤È¤´È½ÃÇ¤Î¤â¤È¡¢½½Ê¬¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️¡ãPERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026¡ä
¡¦2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó
03-3499-6669 (·î¡¦¿å¡¦¶â 12:00¡Á16:00)
¡¦2026Ç¯5·î29Æü¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ PENNY LANE24
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥é¥¤¥Ö
050-3504-8700 (Ê¿Æü11:00¡Á18:00)
¡¦2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ Rensa
OPEN 16:00 / START 17:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§GIP
GIP¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à (https://www.gip-web.co.jp/t/info)
¡¦2026Ç¯6·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå BIGCAT
OPEN 17:00 / START 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§YUMEBANCHI (Âçºå)
06-6341-3525 (Ê¿Æü12:00¡Á17:00)
¡¦2026Ç¯6·î7Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬ UNITEDLA
OPEN 17:00 / START 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ
0570-09-2424 (Ê¿Æü¡¦ÅÚÍË¡§11:00¡Á15:00)
¡¦2026Ç¯6·î19Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° DIAMOND HALL
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
052-320-9100 (12:00¡Á18:00)
¡¦2026Ç¯6·î26Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦Ë½§PIT
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â´Þ¤à¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¢¨³«¾ì / ³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â ¡¡¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
°ìÈÌ¡§\6,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³Ø³ä¡§\5,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ºÇ½ª¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
https://eplus.jp/novelcore/
¡¦°ìÈÌÈ¯Çä
3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à
¢¨¹ØÆþËç¿ôÀ©¸Â¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ 1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨Æþ¾ì¤ÏÀ°ÍýÈÖ¹æ½ç¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨Æþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¢¨³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ßÆþ¾ì»þ¤Ë³ØÀ¸¾Ú¤ÎÄó¼¨¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï±ÇÁü¼ýÏ¿¤ª¤è¤Ó¼Ì¿¿»£±ÆÍÑ¤Î¥«¥á¥é¤¬²ñ¾ìÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢¤´Íè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¤Ë±Ç¤ê¤³¤à¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿¤Ï¾¦ÉÊ²½¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÅù¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¸ø±éÃæ¤Ë¤ª¤±¤ë¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡¦²ø²æÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï³Æ¼«¤ÎÀÕÇ¤¤È¤´È½ÃÇ¤Î¤â¤È¡¢½½Ê¬¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¹ØÆþ¡§https://novelcore.lnk.to/PERFECTLYDEFECTiVE_PKG
¢§¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
01.Overture for PERFECTLY DEFECTiVE
02.DiRTY NASTY
03.¥Ó¥ê¥Ó¥ê feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)
04.¤¢¤ä¤È¤ê¥³¥ó¥Æ¥Ë¥å¡¼
05.¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤
06.Wake Up! TOKYO
07.FRiENDS
08.Skit
09.2025.11.07 (demo)
10.HAPPY 365
11.HANERO!!!
12.C.O.R.E
13.EVER EVER GREEN
14.¥×¥é¥¤¥É
◾️¡ÖMountain Top¡×
2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://novelcore.lnk.to/MountainTop
¢¨¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ï²çÆ»¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ
◾️¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ï²çÆ»¡Ù
¢§¤¢¤é¤¹¤¸
À¤³¦°ì¤Î³ÊÆ®¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëÆÁÀî¸÷À®¤¬½êÍ¤¹¤ë¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ÎÃÏ²¼¿¼¤¯¤Î¸¦µæ½ê¡£¤½¤³¤Ç¶Ø´÷¤Î¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¤½¤Î¼Â¸³¤È¤ÏºÇ¿·±Ô¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÁÀâ¤Î·õ¹ë¡¢µÜËÜÉðÂ¢¤ÎË´³¼¤«¤é¥¯¥í¡¼¥ó¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¸½À¤¤Ø¤ÈÉü³è¤µ¤»¤ë»ö¡£
µæ¶Ë¤ÎÉð¡¢·õÀ»¡¢Å·²¼ÌµÁÐ¤È¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¶¯¤µ¤Î¾Î¹æ¤È¾Þ»¿¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÉðÂ¢¤ÎÉü³è¤Ï¡¢¤³¤Î¸½Âå¤ÎÆüËÜ¡¢¤¤¤äÀ¤³¦Ãæ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¡¢Èó¾ï»öÂÖ¤Ø¤ÈÃ¡¤¹þ¤à¡ª¡ª¡¡
ÃÏ²¼Æ®µ»¾ìÀï»Î¤ÎÌÌ¡¹¤ä¿Ï²ç¡¢¤½¤·¤ÆÍ¦¼¡Ïº¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ®¤¤¤ËÀ¸¤¤ë¼Ô¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿»Ë¾åºÇ¶¯·èÄêÀï¤¬º£¡¢Ëë¤ò³«¤±¤ë¡Ä¡ª¡ª
ÇÛ¿®¡§2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®·èÄê¡ª
NetflixºîÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.netflix.com/bakidou
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://baki-anime.jp/
ºîÉÊ¸ø¼°X¡§@baki_anime¡¡/ @teambaki_en
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Novel Core ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Novel Core ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Novel Core ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Novel Core ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Novel Core ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok