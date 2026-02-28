adieuが2026年5月30日（土）神奈川・KT Zepp Yokohamaにて、ワンマンライブ＜adieu Live 2026 bleuir＞を開催することが決定した。

2025年に開催された＜adieu LIVE 2025 à la plume＞では、“羽”をモチーフに、幻想的で浮遊感のある世界が描かれた。本公演＜bleuir＞では、そこから一転、色はにじみ、輪郭は崩れ、感情は静かに熱を帯びていく。

「bleuir」という言葉は、色づくことを意味しながら完成には至らないニュアンスを指してタイトルに据えられた。夜が夜であることをやめる直前、心がまだ名前を持たないまま揺れている、その瞬間。やさしさだけでは触れられない感情、光だけでは照らしきれない影。adieuは今回、その曖昧で不確かな領域に、あえて足を踏み入れる。

■＜adieu LIVE 2025 bleuir＞

2026年5月30日（土）KT Zepp Yokohama

OPEN 17:30 START 18:30 スタンディング￥8,800(税込)

2F指定席 ￥9,300（税込）

ドリンク代￥600 別途 オフィシャル先行

2月28日(土)12:00〜3月15日(日) 23:59

https://eplus.jp/adieu/