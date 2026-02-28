長崎のFWノーマン・キャンベルに脚光

V・ファーレン長崎は2月28日にJ1百年構想リーグ第4節でC大阪と対戦する。

そんななか、Jリーグ公式が長崎に今季加入した新助っ人FWノーマン・キャンベルを取り上げ、「足速いだけでなく普通に色々上手い」と反響を呼んでいる。

現在26歳のキャンベルはデンマーク1部ラナースFCから完全移籍で今冬に長崎へ加入。Jリーグ史上初のジャマイカ人選手として話題を集めていた。スピードを生かしたアタックが武器であり、ジャマイカ代表では通算7試合に出場していた。

開幕節のサンフレッチェ広島戦では0-3の状況から途中出場すると、わずか7分後にスルーパスに反応したキャンベルは、スプリントで抜け出してブラジル人MFマテウス・ジェズスへ横パスでアシスト。さらに21日の名古屋グランパス戦でも2ゴールを決めて勝利に大きく貢献した。

Jリーグ公式YouTubeチャンネルが今季ここまでのプレー動画を公開すると、「足が速すぎる」「全チームが警戒態勢」「ただ速いだけじゃない」「ここからどこまで上げて来るのか恐ろしい」「今一番楽しみな選手」「ここのリーグにいていい人材か？」「欧州ビッグクラブ行きそう」「久しぶりに規格外来た」「普通に4大リーグレベルやろ」と、さまざまコメントが寄せられている。

開幕からいまだスタメンはないものの、途中出場3試合で2ゴール1アシストと確かな存在感を示している。（FOOTBALL ZONE編集部）