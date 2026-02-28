27日、取引開始と同時にサムスン電子の株価が前日比率2．5％下落すると、ある証券会社のコミュニティでは「昨日（26日）買ったが売るべきか」などというコメントが続いた。サムスン電子は前日7％以上も値上がりして初めて21万ウォンに達した後、この日は騰落を繰り返して小幅下落の21万6500ウォンで引けた。それでもコミュニティには「ジェットコースターの上で待っている気分」「高所恐怖症になりそうだ」など不安を訴える声が目立った。

◆外国人、一日に7兆ウォン売り越し…恐怖指数が最高

韓国取引所によると、この日、KOSPI（韓国総合株価指数）は前日比1％下落した6244．13で取引を終えた。個人と機関がそれぞれ6兆2230億ウォン（約6735億円）、5272億ウォンの買い越し、外国人が7兆356億ウォンの売り越しで、指数は下落した。この日、外国人の売り越し額は5日の過去最大（5兆377億ウォン）を大きく超えた。

一日の値動き幅も大きかった。KOSPIはこの日、一時6153．87まで下落したが、午後に入って6347．41まで上がった。一日に200ポイント近い値動きとなった。この日、取引場での変動幅を示す日中変動性（当日の高価と低価の差を高価・低価平均で割った値）は3．1％だった。今月の平均は2．69％で、先月の平均（2．06％）より大きかった。

このような相場が続き、恐怖心理も最高水準にある。韓国版恐怖指数のKOSPI200変動性指数（VKOSPI）はこの日、取引場で55．13まで上がり、コロナ流行で衝撃が大きかった2020年3月以来およそ6年ぶりの最高水準となった。市場では通常50を超えれば「極端な恐怖」区間と解釈する。

◆「上昇」vs「下落」ベッティングETFが1・2位

KOSPIがもうすぐ落ちるのではという不安感から指数の下落にベッティングする資金も増えている。取引所によると、今月に入り（2〜26日）KOSPI下落に倍でベッティングする代表上場指数ファンド（ETF）のKODEX200先物インバース2Xの個人の買い越し額は5601億ウォンと、全体ETFのうち個人買い越し額で2番目に多かった。最も多いのはKOSPI指数を追従するKODEX200（1兆2178億ウォン）だった。個人のETF資金のうち最も多い資金がKOSPIの上昇と下落にベッティングする両方に集まったということだ。

キウム証券のハン・ジヨン研究員は「KOSPIが休む間もなく上昇し、今は株を持つ人たちも不安を感じる時期であるようだ」とし「しかし絶えず流入している個人の資金、これほど上がっても10倍序盤の株価収益率（PER）、600兆ウォン台まで上がっている今年のKOSPI営業利益などを考慮すると、株式を引き続き持っておく戦略が適切」と話した。