◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第4節 福島―磐田（2026年2月28日 ヤマハ）

J3福島は28日、アウェー磐田戦の先発、ベンチ入りメンバーを発表。今季から加入したFW三浦知良（59）がベンチ入りを果たした。

今季の開幕戦でスタメン入り。Jシーズン開幕戦のピッチは17年以来9年ぶり、J公式戦はJ2横浜FC所属の21年3月10日以来1795日ぶりだった。J公式戦の最年長出場記録更新（58歳11カ月12日）する先発起用について「長い間やっているけど、おしっこちびりそうになった。それくらいびっくりした」としながらも、前半20分までプレー。代名詞のシザース、魂のスライディングも披露してアウェーのスタンドを沸かせた。試合後は「自分を褒めてあげたい」と手応えを口にしていた。

59歳誕生日となった26日にはクラブの福島県庁表敬訪問に同席後、県庁で報道陣らの祝福を受け、59本の赤いバラの花束と似顔絵が描かれたケーキで祝福された。「本当に幸せ。これからも出場したいし、そのために努力していきたい」と語った。先週までは体調不良で別メニューだったが、今週はフル消化。いわきとの第2戦、大宮との第3戦はベンチ外も、ベンチ入りしたこの日の磐田戦でJ最年長出場記録更新＆最年長ゴールを狙う。