犬が好む『臭いもの』５選

犬はなぜか臭いものを好む傾向があります。具体的にどのような臭いものを好むのか、そしてなぜそれらのニオイに魅力を感じるのか見ていきましょう。

1.飼い主の靴下臭

飼い主の靴下を好む犬は非常に多くいます。脱いだ靴下を隙あらば横取りし、ニオイをクンクンと嗅いでいる姿を見ると「どうして？」と不思議に思う方も多いでしょう。

犬にとって、飼い主のニオイが強く染み込んでいるものは、安心感を与えてくれます。靴下には、足の裏から出た分泌物がたくさん染み込んでいるため、より強く飼い主の存在を感じられるという理由で、好む犬が多いと考えられるでしょう。

2.他の動物のフンや尿の臭い

散歩中、他の動物のフンや尿の跡を嗅いでいる姿を見かけませんか。衛生面が心配になるため、嗅ぐことをやめさせる飼い主さんも多いでしょう。

犬は、ニオイから情報収集します。嗅覚で情報収集することは、犬としての本能的欲求を満たす行為でもあるので、「楽しい」「誰がここを通ったのだろう」という好奇心を掻き立てるのです。

3.干からびたミミズの臭い

干からびたミミズの臭いを好む犬も多いです。これは、ミミズに多くのタンパク質が含まれているため、それを嗅ぎ取っていると思われます。

中には、干からびたミミズを食べてしまう犬もいますが、基本的には大きな問題にはなりません。しかし、ミミズに寄生虫がついているなどの可能性も０ではないので、なるべく食べないように注意を払いましょう。

4.生ゴミ臭

生ごみの臭いを好む犬も多く、理由は様々な食べ物のニオイが混ざり合っていて好奇心を掻き立てられるからです。

犬の嗅覚は非常に優れていて、複数のニオイが混ざり合っていても1つ1つを嗅ぎ分けられると言われています。そのため、いろんな生ゴミのニオイが混ざっていても、その中に「何があるのか」を嗅ぎ分けて好奇心を満たしているのでしょう。

5.血のニオイ

血のニオイを嗅ぐと、興奮したように夢中で嗅ぎ続ける犬がいます。これは、野生の本能を刺激されて、興味をそそられているのだと考えられるでしょう。

また、血にはタンパク質が多く含まれているため、ミミズと同様、タンパク質のニオイを嗅ぎ当てて夢中になっているという説もあります。

『臭いもの』に夢中…衛生面は大丈夫？

『臭いもの』を夢中になって嗅いでいる愛犬を見ると、「衛生面は大丈夫なの？」と心配になりますよね。臭いものにも色々あるので、一概に言えませんが、やはり衛生的に心配なものには近づかせないのが安全でしょう。

例えば、散歩中に見つけた他の動物の排泄物には、もしかすると感染症の原因となる細菌や寄生虫が潜んでいるかもしれません。嗅ぐだけであれば食べることに比べてリスクは低いですが、うっかり口に入れてしまうと、感染を引き起こす恐れがあるので、近づかせないのが賢明です。

また、家の中であれば生ゴミに注意してください。生ゴミの中には、ネギ類など犬が食べると中毒症状を引き起こすものが含まれている可能性があります。体調不良や重篤な症状を引き起こすリスクが懸念されるので、生ゴミを犬の手の届く場所に放置しないようにしましょう。

まとめ

犬が『臭いもの』を好むには、それなりの理由があります。しかし、中には細菌感染や中毒症状を引き起こすリスクなどが不安視されるものもあるので、飼い主さんは愛犬が拾い食いしないように細心の注意を払いましょう。

(獣医師監修：葛野宗)