ついに出たー！持ち手の使いやすさが全然違う！専門店級の100均ハンドメイドグッズ

以前、セリアから出たパンチニードル。ハンドメイド界隈でかなり話題になりましたが、この度ダイソーからも出ていたので早速購入してきました。セリアのものに比べてちょっとお値段が張りますが、その分セット内容も充実していて、何より持ちやすい！専門店級の使い心地だったので、詳しく見ていきましょう♪

商品情報

商品名：パンチニードル（替針3種セット）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）

細針：針径2.5mm

中針：針径3.5mm

太針：針径5mm

内容：替針3種セット

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480838403

ついにダイソーからも出た！ハンドメイド界隈がざわついた神アイテムをチェック

以前、セリアから発売されてかなり話題になったパンチニードル。なんとこの度、ダイソーのハンドメイドグッズ売り場で発見したので早速購入してきました。今回GETしてきたのは、その名も『パンチニードル（替針3種セット）』。価格は￥330（税込）。セリアのものは￥110（税込）で買えるので3倍のお値段ですが、その分太さの違う針が3種類付いているのが魅力です。

また、セリアのものに比べて持ち手が太く、長さもあるので握りやすいのもGOODです。

先端のキャップを外すと、使用したい針をセットできるようになっています。針の長さも調整可能です。早速使っていきましょう！

専門店級の使い心地！ダイソーの『パンチニードル（替針3種セット）』

毛糸の通し方はまず、とじ針に糸通し用の糸を通し、長さに余裕を持たせた状態で玉結びを作ります。次に、とじ針をニードルの針側から底面まで通して…

糸通し用の糸に毛糸を通します。

ニードルの針側から出ていた、糸通し用の糸を引き抜きます。

そして、ニードルの針先の穴から5cm以上毛糸を出した状態にすれば、準備完了です。正直この作業だけは面倒ですが、一度全体の流れを経験してしまえばすんなり覚えられました。パッケージの裏面に図解もあるので、初心者さんでも大丈夫。ちなみに刺繍糸を通す時も同じ要領です。

実際に使ってみると、普通の刺繍よりも大まかに進められるので、ストレスなくハンドメイドを楽しめるのが◎ニードルも手に馴染みやすく、作業が快適だったのでいい買い物でした♡

今回はダイソーの『パンチニードル（替針3種セット）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。