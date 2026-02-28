100均でパケ買いしたけど…結構良いじゃん！ネタ枠かと思ったのに…優秀だった掃除グッズ
商品情報
商品名：角の極み 3連L字スティック 防カビ剤入り
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦96×横43×厚み32mm（1個当たり）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4582281742788
インパクト全振りかと思いきや！角に本気な1本だった！ダイソーの『角の極み 3連L字スティック 防カビ剤入り』
ダイソーでお買い物中、掃除グッズ売り場で思わず二度見。
「角」と「角野卓造」をかけたネーミングに、芸能人を起用したパッケージ。
以前にもいくつかご紹介した「角の極みシリーズ」の商品で、また攻めてるな…と笑いそうになりつつ、手に取りました。
一見するとインパクト重視のネタ商品のように思いますが、実はかなり優秀なアイテムなんです！
先端は三角形。その先に薄めでごわっとかための不織布スポンジが付いています。
不織布には研磨粒子と防カビ剤が含まれていて、汚れを落としながらカビ予防までサポートしてくれます。
ミシン目入りで、3連を1本ずつカットして使えます。
スポンジ面が直角になっているので、曲げたり角度を調整しなくても、そのまま角にスッと当てられます。
洗面台のフチや棚の角にフィットしやすく、隅の方までしっかりこすって掃除できます。
三角スポンジが角にピタッ！水だけで汚れオフ＆カビ予防までできる優れもの！
水またはぬるま湯を含ませると、薬剤がにじみ出てきます。
防カビ剤入りですが、特有のニオイはほぼ感じませんでした。
浴室の隅、排水口まわりの角にもきちんとフィット。ぬめり汚れもするっと落ちます。
柄付きで手が汚れにくいのも地味に助かるポイント。ついで掃除にぴったりです。
ゴーグルや手袋を用意するほどの重装備はいらず、気づいたときにさっと使えるのがGOOD。
洗剤をいちいち用意しなくていいので、お掃除の取りかかりが軽くなります。
洗面台の蛇口まわりのお手入れにも活躍。ただ、わが家の蛇口には形状的にやや合わず…場所によってはフィット感に差はありました。
持ち手の上下にはフック付き。掃除後はトレーのフチに引っ掛けて保管できるのも便利です。
今回は、ダイソーの『角の極み 3連L字スティック 防カビ剤入り』をご紹介しました。
パッケージの勢いに負けない実力派で、価格も110円（税込）と安く、1度試して損のないアイテムです。
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。