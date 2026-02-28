100均でパケ買いしたけど…結構良いじゃん！ネタ枠かと思ったのに…優秀だった掃除グッズ

水まわりの角やフチは、気づくと汚れがたまりがち。ダイソーで見つけた掃除アイテムは、三角形の先端で細かい部分に届きやすい形状です。水を含ませるだけで使用でき、防カビ対策までサポート。柄付きで手が汚れにくく、気づいたときにさっと使えるのが魅力。洗面台や排水口まわりの隅っこのお掃除におすすめです！

商品情報

商品名：角の極み 3連L字スティック 防カビ剤入り

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦96×横43×厚み32mm（1個当たり）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582281742788

ダイソーでお買い物中、掃除グッズ売り場で思わず二度見。

「角」と「角野卓造」をかけたネーミングに、芸能人を起用したパッケージ。

以前にもいくつかご紹介した「角の極みシリーズ」の商品で、また攻めてるな…と笑いそうになりつつ、手に取りました。

一見するとインパクト重視のネタ商品のように思いますが、実はかなり優秀なアイテムなんです！

先端は三角形。その先に薄めでごわっとかための不織布スポンジが付いています。

不織布には研磨粒子と防カビ剤が含まれていて、汚れを落としながらカビ予防までサポートしてくれます。

ミシン目入りで、3連を1本ずつカットして使えます。

スポンジ面が直角になっているので、曲げたり角度を調整しなくても、そのまま角にスッと当てられます。

洗面台のフチや棚の角にフィットしやすく、隅の方までしっかりこすって掃除できます。

三角スポンジが角にピタッ！水だけで汚れオフ＆カビ予防までできる優れもの！

水またはぬるま湯を含ませると、薬剤がにじみ出てきます。

防カビ剤入りですが、特有のニオイはほぼ感じませんでした。

浴室の隅、排水口まわりの角にもきちんとフィット。ぬめり汚れもするっと落ちます。

柄付きで手が汚れにくいのも地味に助かるポイント。ついで掃除にぴったりです。

ゴーグルや手袋を用意するほどの重装備はいらず、気づいたときにさっと使えるのがGOOD。

洗剤をいちいち用意しなくていいので、お掃除の取りかかりが軽くなります。

洗面台の蛇口まわりのお手入れにも活躍。ただ、わが家の蛇口には形状的にやや合わず…場所によってはフィット感に差はありました。

持ち手の上下にはフック付き。掃除後はトレーのフチに引っ掛けて保管できるのも便利です。

今回は、ダイソーの『角の極み 3連L字スティック 防カビ剤入り』をご紹介しました。

パッケージの勢いに負けない実力派で、価格も110円（税込）と安く、1度試して損のないアイテムです。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。