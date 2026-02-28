ÌÜ¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¿Í¤¬¼Â¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ªNG¥á¥¤¥¯½¬´·4¤Ä
NG¡Ç»¤¤¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ÇÌÜ¤ò¤°¤ë¤Ã¤È°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ë
ÌÜÎÏ¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¾å¤â²¼¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê°Ï¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©°ì¸«¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¸«¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤¬ÌÜ¤ò¾®¤µ¤¯¸«¤»¤ëÂç¤¤Ê¸¶°ø¡£
¾å²¼¤ò¤¯¤Ã¤¤ê°Ï¤à¤È¡¢ÌÜ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¡È¹õ¤¤ÏÈ¡É¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÏÈ¤ÎÆâÂ¦¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÌÌÀÑ¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÌÜÉý¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¹¤¯¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢Æó½ÅÉý¤¬¶¹¤á¤Î¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£
²þÁ±¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥é¥¤¥ó¤Ï°Ï¤à¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡ÖÉ¬Í×¤Ê¾ì½ê¤À¤±¸ú¤«¤»¤ë¡×¤ØÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾å¤Þ¤Ö¤¿¤Ï¤Þ¤ÄÌÓ¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¥¤¥ó¥é¥¤¥óÃæ¿´¤ËºÙ¤¯¡£ÌÜ¿¬¤Î¤ß2¡Á3mm¼«Á³¤Ë¥¹¥Ã¤ÈÉÁ¤¯¤È²£Éý¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ï¹õ¤Ç°Ï¤Þ¤º¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥°¥ì¡¼¥¸¥å¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÇÌÜ¿¬Â¦1/3¤Ë±Æ¤òÆþ¤ì¤ëÄøÅÙ¤ÇOK¡£
È´¤±¤¿ÉôÊ¬¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ÇÇòÌÜ¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¸«¤¨¡¢·ë²ÌÅª¤ËÌÜ¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
NG¢Ç»¤¤Äù¤á¿§¤ò¹¤¯Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢Ç»¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥°¥ì¡¼¤òÆó½ÅÉý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©Ç»¤¤¿§¤Ï°ú¤Äù¤á¸ú²Ì¤¬¤¢¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¹¤¯Æþ¤ì¤¹¤®¤ë¤È¤Þ¤Ö¤¿¤¬ÄÀ¤ß¡¢ÌÜ¤Î³«¤¤¬°¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤ò¹ÈÏ°Ï¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¡¢±¢±Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¤¯¤¹¤ß¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¤³¤ì¤¬ÌÜ¸µ¤ò½Å¤¿¤¯¸«¤»¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìµ¤¤ËÏ·¤±¸«¤¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤â¤·¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤éÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
Äù¤á¿§¤ÏÌÜ¤Î¥¥ï¤äÌÜ¿¬Â¦¤ËºÙ¤¯Æþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡£¹õÌÜ¤Î¾å¤ÏÌÀ¤ë¤µ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½ÄÉý¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãæ±û¤Ë¸÷¡¢³°Â¦¤Ë±Æ¡£¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤â»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
NG£¥Ó¥å¡¼¥é¡¼ÉÔÂ¤Ç¤Þ¤ÄÌÓ¤¬²¼¸þ¤
¤É¤ó¤Ê¤Ë¥·¥ã¥É¥¦¤ä¥é¥¤¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÜ¤ÏÂç¤¤¯¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤ÄÌÓ¤ÏÌÜ¸µ¤Î°õ¾Ý¤ò·è¤á¤ëÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ÄÌÓ¤¬²¼¸þ¤¤À¤ÈÌÜ¤ÎÃæ¤Ë±Æ¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¡¢Æ·¤Ë±Ç¤ë¤Ï¤º¤Î¸÷¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤É¤ó¤è¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤Ï°ìÅÙ¤Ç¾å¤²¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢º¬¸µ¡¦Ãæ´Ö¡¦ÌÓÀè¤Î3ÃÊ³¬¤ÇÍ¥¤·¤¯¥«¡¼¥ë¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ëº¬¸µ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È¡¢ÇòÌÜ¤Î¸«¤¨¤ëÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë¤Ñ¤Ã¤Á¤ê´¶¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤º¡¢¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È½Å»ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£½Å¤Í¤¹¤®¤ë¤È½Å¤ß¤Ç¥«¡¼¥ë¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥³¡¼¥à¤Ç¤È¤«¤·¤Æ»Å¾å¤²¤ë¤È¥¥ì¥¤¤¬Ä¹»ý¤Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¤Ï¥Û¥Ã¤È¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤ò»È¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡ª
NG¤²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¾å¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤Ð¤«¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ï¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤ÏÌÜ¤òÂç¤¤¯¸«¤»¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ï¡¢Î©ÂÎ´¶¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Î¤Ã¤Ú¤ê¤È¸«¤¨¤¬¤Á¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤äÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤òÁ´ÂÎ¤ËÇö¤¯¤Î¤»¡¢ÌÜ¿¬Â¦¤Ë¤À¤±±Æ¿§¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤Ê±ü¹Ô¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¹õÌÜ¤Î²¼¤Ë¤Û¤ó¤Î¤êÌÀ¤ë¤¤¥«¥é¡¼¤ò»Å¹þ¤à¤È¡¢¸÷¤¬½¸¤Þ¤ê¤¦¤ë¤Ã¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯±¢±Æ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡ª¤³¤ì¤À¤±¤ÇÌÜ¤Î½ÄÉý¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤òÂç¤¤¯¸«¤»¤è¤¦¤È¤·¤ÆÂ¤·»»¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÌÜ¸µ¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ï¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢Ç»¤¯¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢²¼¤²¤Ê¤¤¡¢ÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤Î4¤Ä¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÌÜ¸µ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤°¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âNG½¬´·¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤Ã¤È¶À¤ÎÃæ¤ÎÌÜ¸µ¤¬¡¢º£¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤ÊÌÜ¸µ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£