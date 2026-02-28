勉強嫌いは子どものせいじゃない！「中学受験に向いていない親」の3つの特徴
子どもが自分から机に向かわない、苦手な科目がなかなか克服できない…。親のわが子の勉強についての悩みは尽きません。子どもが自分から進んで勉強するようになる、勉強を楽しむようになるために親はどうすればいいのか。東大卒の勉強法アドバイザー・永島瑠美さんによる新刊『東大でとことん教育を学んでわかった! 勉強にハマる子の育て方大全』（青春出版社刊）から、抜粋して紹介します。
「勉強しなさい」は逆効果
子どもが自分で勉強しない、というお悩みをよく聞きます。特に、共働きで時間がないご家庭で、「子どもには、一人で勉強できるようになってほしいけれど、親がいないと机に向かえません」というケースは珍しくありません。
まず伝えたいのは「時間がない」と感じているのは、親だけではないということ。
「時間がない」のは、子どもも同じなんです。
親の帰りが遅い、朝はバタバタ、みんな忙しそう。自分にはやりたい遊びがたくさんあるのに、満足にできていない。そんな中で「勉強しなさい」と言われても、子どもはどこか落ち着かない。時間のなさを、子どもも敏感に感じ取っています。
「子ども一人で勉強できるようにしたい」という気持ちはとてもよくわかるのですが、最初から求めすぎると逆効果になることもあります。
人は誰でも、安心の中で力を発揮する生き物。
だから、子どもが一人でできないなら、親が隣に座って、それぞれの勉強タイムをつくるところから始めてみましょう。