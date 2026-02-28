「すごく重く受け止めています」開幕４連敗、17年ぶりJ１復帰の千葉に厳しい現実。主将の鈴木大輔が告白「自分たちが余裕を持てているかというと…」
ジェフユナイテッド千葉は２月27日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節でFC町田ゼルビアと敵地で対戦した。
５分と59分に失点した千葉は、64分に石川大地の得点で１点を返すも、その後はゴールネットを揺らせず。１−２で敗れ、開幕４連敗を喫した。
17年ぶりにJ１に復帰した千葉を待ち受けていたのは厳しい現実。選手は結果をどう受け止めているのだろうか。
町田戦に先発した主将の鈴木大輔は、迷いもなくこう話した。
「やってきたことを自分たちが自信を持ってやり続ける、そこが問われていると思います。どれだけ自分たちがやれたとしても、結果が出ていなかったら、まったく意味がない。それはもう大前提。ただ自分たちが積み上げてきたものは出せている。表現できていることは、自信を持ってやり続ける。そこに尽きます。ブレずに全員が自信を持ってやっているので。ただ結果が出てないことは、すごく重く受け止めています」
では、何が足りないのか。34歳のDFは「勝負のポイント、得点できるか、失点するか。そこを取られている」と口にし、こう続けた。
「自分たちが余裕を持てているかというと、全部フルパワーを使わざるを得なくなっていて、最後で余裕が欠けている。自分たちが余裕を持ってゲームを進められるように内容のところで、もっと早く準備したりとか、そういう細かい部分で改善できる。とにかく最後の勝負が決まる場面で、どれだけ余裕を持てるかだと肌で感じています」
次節は３月７日に柏レイソルをホームに迎える。リーグ開幕前のちばぎんカップでは１−２で敗れた相手だ。注目のダービーで待望の今季初勝利を掴めるか。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
