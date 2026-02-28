「いつまで可愛いの…天才」篠崎愛、34歳の誕生日ショット公開「今でもこんなにキュートなんてすごい」
タレントの篠崎愛さんは2月26日、自身のInstagramを更新。34歳の誕生日を迎えたことを報告しました。
【写真】篠崎愛、34歳の誕生日ショット
コメントでは「お誕生日おめでとう」「可愛いね 大好きだよ」「幸せな一年でありますように」「今でもこんなにキュートなんてすごい」「またステキなお歌聴きたいです」「いつまで可愛いの…天才」と、祝福の声が多く上がっています。
(文:鎌田 弘)
「お誕生日おめでとう」篠崎さんは「日付が変わる前に、本日34歳になりました」とつづり、1枚の写真を載せています。顎に両手を当て、唇をとがらせるような表情です。34歳の誕生日を迎え「ほんとに1年あっという間…！ 毎年どんどん早くなってる気がする」と、時の流れを実感するとともに「だからこそ、毎日を大切に過ごしたいなって思います」とこれからの決意を述べました。
韓国旅行ショット公開普段の投稿からプライベートショットを多く公開している篠崎さん。1月19日には友人との韓国旅行の思い出ショットを披露しました。料理を食べているところや、洋服を購入し着用する姿などです。気になった人はチェックしてみてくださいね。
