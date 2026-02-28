「傾国顔」だと思う50代男性俳優ランキング！ 2位「及川光博」、圧倒的な1位は？
視線1つで空気を変えるような妖艶さと、ミステリアスな色気を兼ね備えた「傾国顔」。経験を重ねた深みとともに、その魅力を一層深めている俳優も少なくありません。
All About ニュース編集部は1月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×50代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「傾国顔だと思う50代男性俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、及川光博さんです。永遠の王子と称される美貌とキャラクターに、どこか影のあるミステリアスな色気が魅力の及川さん。品のあるクールな役柄に定評があり、『相棒』（テレビ朝日系）シリーズのキザな刑事・神戸尊役など印象に残っているファンも多いはず。
また、2026年はミュージシャンとして30周年を迎えます。4月4日からは、毎年恒例となるワンマンショーツアー『TAKE IT ROSY！』が開催予定です。
回答者からは「独特の色気があるため」（20代女性／大阪府）、「どこか怪しい美しさがある」（30代女性／東京都）、「お醤油顔の妖艶さがある」（50代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、GACKTさんです。歌手としてのソロ活動や、元旦恒例の『芸能人格付けチェック』（テレビ朝日系）で個人87連勝を達成するなど、幅広く活躍しています。俳優としては、二階堂ふみさんとのダブル主演映画『翔んで埼玉』（2019年）が、興行収入37億円を超える大ヒットを記録。
2026年は音楽活動を本格的に再始動することも公言しており、2010年に結成された「GACKT YELLOW FRIED CHICKENz」のワールドツアーも1月18日より開幕しています。
回答コメントでは「容姿だけでなく、立ち居振る舞いも妖艶、ミステリアスな印象を受ける」（40代女性／沖縄県）、「雰囲気が独特で世界観が世間一般人と違いそうだから」（40代男性／愛知県）、「カッコ良いが、どこがで何を考えているかわからない点」（20代男性／福岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
